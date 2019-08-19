Украинский блогер оказался в «Миротворце» после критики Зеленского

Киев, 19 августа. Известный украинский блогер Александр Скубченко был включен в базу данных скандального портала «Миротворец». Незадолго до этого он раскритиковал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения украинского гражданства для россиян.

«За 5 лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом «Миротворца». А при новой власти — пожалуйста. За «дискриминацию» президента Украины Зеленского во враги записали», — пишет Скучбенко в Facebook.

По его словам, созданный при Порошенко главный антигосударственный сайт, который осудили и в Европе, и во всем мире, теперь на службе у действующего президента, что является сомнительным достижением за первые 100 дней правления.

Блогер призвал Зеленского не повторять ошибки предшественника и не делить украинцев на своих и врагов. В противном случае он станет таким же нерукопожатным во всем мире, как и Порошенко.

Как сообщает «Газета.ру», ранее сотрудники «Миротворца» включили в базу данных российского пилота, который посадил самолет с отказавшими двигателями в Подмосковье и спас более 200 человек.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе украинского политика Антона Геращенко, который в то время занимал должность советника главы МВД Украины. Портал занимается тем, что публикует личные данные людей, добытые незаконным способом. В базу данных «Миротворца» попадают как правило публичные персоны, которые посещали Крым или высказывали несогласие с официальной позицией Киева.

Данный сайт обвиняли в причастности к гибели украинского журналиста Олеся Бузины, который был убит вскоре после того, как «Миротворец» опубликовал его домашний адрес.