Конкурс «Хорошие новости России» развивает региональную повестку, считает Малькевич

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич уверен, что конкурс «Хорошие новости России» помогает развитию позитива в региональной новостной повестке.

Главной темой прошлой недели была аварийная, но при этом очень удачная посадка авиалайнера А321, выполнявшего рейс Жуковский — Симферополь. Сразу после приземления на кукурузное поле командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин стали национальными героями, и это сместило информационную повестку новостных агрегаторов в сторону позитива. Появилось много информации о жизни экипажа до инцидента, большие интервью со спасенными пассажирами, новости о награждении пилотов.

Федеральное агентство новостей, нисколько не умаляя заслуг экипажа Airbus А321, напоминает, что подобных ситуаций в Российской Федерации много, и о них необходимо рассказывать. С мнением редакции согласен и президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

«Ситуация с аварийной посадкой А321 обнажила огромную системную проблему, с которой только начала бороться ваша инициатива, ваш конкурс. Выяснилось, что в нашей стране, особенно в глубинке, огромное количество героических ситуаций происходит каждый день, но о них никто не рассказывает, никто о них в Москве не знает. Была авиакатастрофа в Бурятии, там стюардесса совершила подвиг, спасла 43 человека, но она не получила ни награды, ни общероссийской признательности. А все потому, что это районный центр Бурятии, и там нет федеральных СМИ», — пояснил он.

И действительно, 27 июня Ан-24 авиакомпании «Ангара» из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. После столкновения со зданием очистных сооружений самолет загорелся. Именно тогда бортпроводница Елена Лапуцкая смогла спасти жизни всех 43 пассажиров на борту.

«Если подобное происходит где-то в глубинке, то о подвиге Елены мало кто узнает. И подобных ситуаций много. Я изначально всемерную поддержку оказывал конкурсу и буду дальше так делать как глава комиссии по СМИ Общественной палаты, и я как раз на это сделал бы упор. У нас 85 субъектов РФ, и жизнь не крутится только вокруг Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Есть огромная Россия, в которой огромное количество хорошего, великого и героического происходит каждый день, и вот об этом надо рассказывать», — продолжает Малькевич.

Однако крупные российские СМИ часто вспоминают о региональных событиях только в случае возникновения серьезных чрезвычайных происшествий. И для того, чтобы переломить эту ситуацию зачастую несправедливого отношения к региональным «историям», был создан конкурс «Хорошие новости России».

«Конкурс «Хорошие новости России» развивает региональный позитив, поэтому он должен проводиться минимум дважды в год. Нужно подтягивать молодых, региональных авторов, региональные СМИ. Нужно рассказывать о подвигах, их у нас много», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, конкурс «Хорошие новости России» был инициирован Федеральным агентством новостей для поддержки талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. В мероприятии могут принять участие граждане России, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Мы призываем присоединиться к нашей инициативе региональные СМИ, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости. К тому же победители в каждой номинации получат денежный приз (гонорар за публикацию): 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Отметим, победители первого этапа свои призы уже забрали, и новые призы ждут новых участников конкурса.

Посмотреть Положение о конкурсе, скачать форму заявки можно по ссылке.