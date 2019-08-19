Объявлены новые наставники шоу «Голос. 60+». События дня. ФАН-ТВ

Предотвращение стрельбы в США Полиция США предотвратила возможные массовые расстрелы. В разных штатах правоохранители задержали троих человек, которые хотели совершить преступление. Об этом они не побоялись написать в сети. Так 22-летний американец сообщил в Facebook о планах устроить кровавую бойню. Как выяснили полицейские, молодой человек пытался самостоятельно сделать винтовку. Второй потенциальный преступник написал своей девушке о том, что хочет застрелить не менее ста человек. Об этом возлюбленная злоумышленника рассказала полицейским. А третий несостоявшийся стрелок планировал напасть на еврейский общинный центр в Огайо. К подобным угрозам в США в последнее время стали относиться более чем серьезно. В начале августа в штатах Техас и Огайо произошли две кровавые стрельбы. Погибли 32 человека. После этих случаев новости об атаках приходили чуть ли не каждый день. Это не оставило без внимания и власти США. Сейчас Белый дом планирует рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.

Борьба за Хан-Шейхун Турецкие бронетранспортеры двигаются в сторону сирийского города сири. Они уже вошли в Саракиб. Об этом сообщают в МИД республики. В начале августа обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась. Второго числа Дамаск обещал прекратить боевые действия, правда, если Турция будет соблюдать все свои обязательства. Главная задача Анкары — вывести боевиков и вооружение из демилитаризованной зоны. Однако уже пятого августа боевики вновь начали атаку. Сирийской армии пришлось дать ответный удар. Сейчас военные республики делают все, чтобы полностью освободить Хан-Шейхун, который контролирует запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». Войска республики зашли на территорию города впервые с 2014 года. Добавим, Идлиб — это последний сирийский регион, который контролируют боевики.

Мобильные в школах Места для хранения телефонов могут появиться в школьных классах. Там ученики будут оставлять свои гаджеты, чтобы они не мешали на уроках. Минпросвещения России разработало специальные правила пользования мобильным телефоном. Главное — ограничить общение в соцсетях и виртуальные игры. За это высказались 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов. Как выяснили специалисты, длительное использование смартфонов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, ослаблению памяти и внимания. Как дети будут учиться, если телефоны уйдут на последний план? После эксперимента специалисты проверят знания детей и создадут рекомендации на новый учебный год.