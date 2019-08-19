Объявлены новые наставники шоу «Голос. 60+». События дня. ФАН-ТВ

Предотвращение стрельбы в США
Полиция США предотвратила возможные массовые расстрелы. В разных штатах правоохранители задержали троих человек, которые хотели совершить преступление. Об этом они не побоялись написать в сети. Так 22-летний американец сообщил в Facebook о планах устроить кровавую бойню. Как выяснили полицейские, молодой человек пытался самостоятельно сделать винтовку. Второй потенциальный преступник написал своей девушке о том, что хочет застрелить не менее ста человек. Об этом возлюбленная злоумышленника рассказала полицейским. А третий несостоявшийся стрелок планировал напасть на еврейский общинный центр в Огайо. К подобным угрозам в США в последнее время стали относиться более чем серьезно. В начале августа в штатах Техас и Огайо произошли две кровавые стрельбы. Погибли 32 человека. После этих случаев новости об атаках приходили чуть ли не каждый день. Это не оставило без внимания и власти США. Сейчас Белый дом планирует рассмотреть закон об усилении оружейного контроля.
Борьба за Хан-Шейхун
Турецкие бронетранспортеры двигаются в сторону сирийского города сири. Они уже вошли в Саракиб. Об этом сообщают в МИД республики. В начале августа обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась. Второго числа Дамаск обещал прекратить боевые действия, правда, если Турция будет соблюдать все свои обязательства. Главная задача Анкары — вывести боевиков и вооружение из демилитаризованной зоны. Однако уже пятого августа боевики вновь начали атаку. Сирийской армии пришлось дать ответный удар. Сейчас военные республики делают все, чтобы полностью освободить Хан-Шейхун, который контролирует запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра». Войска республики зашли на территорию города впервые с 2014 года. Добавим, Идлиб — это последний сирийский регион, который контролируют боевики.
Мобильные в школах
Места для хранения телефонов могут появиться в школьных классах. Там ученики будут оставлять свои гаджеты, чтобы они не мешали на уроках. Минпросвещения России разработало специальные правила пользования мобильным телефоном. Главное — ограничить общение в соцсетях и виртуальные игры. За это высказались 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов. Как выяснили специалисты, длительное использование смартфонов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, ослаблению памяти и внимания. Как дети будут учиться, если телефоны уйдут на последний план? После эксперимента специалисты проверят знания детей и создадут рекомендации на новый учебный год.
Новые наставники на «Голос. 60+»
Новый сезон — новые наставники. Поклонников «Голоса. 60+» ждут сюрпризы. В музыкальном шоу, где главными героями станут певцы старше 60-лет, поменяется состав жюри. Набирать свою команду вместо Леонида Агутина и Валерия Меладзе теперь будут певица Валерия и Михаил Боярский. Пелагея и Лев Лещенко также займут красные кресла. Выбор наставников ждет не легкий. Свои заявки на кастинг прислали более 7000 человек. Из них выбрали 150 лучших вокалистов, которые попадут на «слепое прослушивание». Новый сезон «Голос. 60+» выйдет в эфир этой осенью.