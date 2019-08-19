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Соловьева рассмешила «сенсация» Британии об участии РФ в боях под Иловайском

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Соловьева рассмешила «сенсация» Британии об участии РФ в боях под Иловайском

Москва, 19 августа. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на результаты исследования группы Forensic Architecture, обнародованные британским изданием The Guardian, которая якобы нашла доказательства того, что российские военные «принимали участие» в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.

Журналист признался, что его рассмешила «сенсация» зарубежных исследователей. Он подчеркнул, что не может всерьез воспринимать такие опусы.

«То у них полицейский со следами «Новичка» обнаружился спустя несколько лет. То спустя пять лет нашлись какие-то спутниковые снимки. Где они были до этого?» — заявил он в разговоре с Nation News.

Соловьев также задался вопросом, кому доверять в данной ситуации — Британии или показаниям главы миссии ОБСЕ в Донбассе, которые он давал комиссии ООН и указывал, что российской армии в боях под Иловайском не было.

Соловьева рассмешила «сенсация» Британии об участии РФ в боях под Иловайском

По словам телеведущего, и сами руководители Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркивали, что не воевали с войсками России.

«Я надеюсь, что они скоро найдут спутниковые снимки битвы при Бородино и обнаружат, что там тоже участвовали российские танки, переброшенные во времени. Выглядит все удивительно! Спутник вернулся со снимками спустя пять лет», — иронично подметил он.

Напомним, британская исследовательская группа обнаружила на спутниковых снимках «российские вооруженные колонны и танки Т-72Б3», которые в августе-сентябре 2014 года будто бы находились под Иловайском. Власти Донецкой Народной Республики категорически опровергли это заявление, подчеркнув, что в боях участвовали танковые подразделения ДНР, сформированные из трофейной техники армии Украины.

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич и вовсе назвал результаты исследования Forensic Architecture фейком.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Россия не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает государству преодоления кризиса.

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Источник: Nation News
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