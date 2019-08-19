В Киеве осознали, что Европа не будет защищать интересы Украины

Киев, 19 августа. Европа вновь потеплела по отношению к России и не будет защищать интересы Украины. Об этом заявил киевский журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сможет сделать ничего для урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

«Как ничего не смогли сделать ни Ангела Меркель, ни Франсуа Олланд, потом Эммануэль Макрон, другие лидеры стран», — считает журналист.

Он указал на то, что на сегодняшний день «Европа потеплела по отношению к России, российскую делегацию вернули в ПАСЕ, Макрон готовится принимать президента РФ Владимира Путина у себя в загородной резиденции».

Гордон обратил внимание, что у Украины «нет друзей», которые бы помогали отстаивать ее интересы, передает «ПолитНавигатор».

«Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с уважением — европейские партнеры, американские — они нас уже много раз предали», — подытожил он.

Кроме того, Гордон добавил, что кто бы ни выступал в качестве переговорщика между РФ и Украиной, Москва не отдаст Крым.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».