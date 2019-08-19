Трутнев предложил допустить иностранцев к разработке арктического шельфа

Москва, 19 августа. Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложил допустить к разработке арктического шельфа иностранные и частные компании по норвежской модели.

По мнению Трутнева, сейчас шельф «не работает на экономическое развитие России». Вице-президент отметил, что правительство выдало 69 лицензий на добычу нефти и газа. При этом компании, среди которых есть «Газпром» и «Роснефть», должны пробурить 86 скважин за 20 лет. При этом, как подчеркнул Трутнев, за семь с половиной лет удалось пробурить только пять скважин, то есть сроки освоения шельфа были сорваны, передает Deita.ru.

Как уверяет вице-президент, причина кроется в отсутствии конкуренции на арктическом шельфе. В письме к главе государства он призвал допустить к работе на шельфе иностранные компании, как это делает Норвегия. Суть норвежской модели заключается в следующем: 30% ресурсов, добытых на шельфе, остаются у государства, а остальное отходит инвесторам, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, Трутнев призвал обязать госкомпании, имеющие лицензии, заключить с правительством РФ обязывающие инвестиционные соглашения по разработке арктического шельфа до 2022 года. В том случае, если у данных компаний будут отсутствовать планы по запуску новых проектов, вице-президент предлагает обязать корпорации вернуть лицензии в Роснедра, передает РБК со ссылкой двух федеральных чиновников и двух источников в нефтегазовых компаниях, знакомых с письмом Трутнева к Путину.