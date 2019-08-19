Евросоюз пересмотрит список стран, финансирующих терроризм

Брюсель, 19 августа. Еврокомиссия этой осенью планирует пересмотреть черный список стран, которые отмывают деньги и финансируют терроризм. Об этом в понедельник сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова.

По ее словам, оригинальный список был принят Еврокомиссией еще в феврале. В него вошли 23 страны, включая Тунис, Панаму, Ливию, Саудовскую Аравию и Пакистан. Однако Совет стран ЕС отклонил список.

«Государства-члены ЕС критически отнеслись к методологии по двум причинам: их недостаточное участие в процессе и недостаточная коммуникация с территориями, которые могут быть включены в список», — пояснила Йоурова.

Еврокомиссар отметила, что эти замечания были учтены при разработке нового списка. В то же время она предположила, что в обновленный документ будут включены другие страны, а также появится так называемый «серый список». Попасть в него можно будет, если выполнять рекомендации ЕС.

Напомним, что Тунис нередко связывают с террористической деятельностью. Впрочем, и сама республика регулярно подвергается атакам радикальных исламистов. Напомним, 27 июня два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства в центре столицы Туниса. В результате террористической атаки были ранены около 10 человек, двое из них смертельно.