Более полумиллиона добровольцев примут участие в экомарафонах акции «Вода России»

Москва, 19 августа. Беспрецедентная серия экологических марафонов по очистке берегов рек и озер пройдет по всей России в рамках нацпроекта «Экология».

Более 500 тысяч добровольцев уже изъявили желание принять участие в акции, мероприятия продлятся с августа по октябрь в 45 регионах страны, от берегов Владивостока до горных ручьев Кавказа.

В общей сложности пройдет восемь экомарафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма», а также марафон в Краснодарском крае.

Напомним, в мае серия мероприятий в рамках марафона «Чистая Волга» стартовала в Нижнем Новгороде, там более 30 тысяч добровольцев очищали от мусора берега Волжского бассейна. Далее эстафету приняли в Ленинградской, Вологодской областях, а также в Республике Карелия, где за 3 дня марафона «от Онеги до Ладоги» было вывезено более 700 мешков мусора.

«Сегодня мы вместе выходим на качественно новый уровень в развитии эковолонтерства, объединяя сотни тысяч человек, предлагая каждому возможность внести вклад в сохранение бесценных водных богатств для будущих поколений. В нацпроекте «Экология» консолидированы лучшие наработки и решения. Пятилетний опыт реализации акции «Вода России» стал прочным фундаментом для исполнения указов президента России в сфере экологии — в первую очередь для сохранения уникальных водных объектов нашей страны», — прокомментировал успехи акции министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Самое активное участие в мероприятиях акции по традиции принимают студенты, семьи с детьми, добровольческие организации, предприниматели и представители муниципальной власти. Всех их объединяет стремление помочь природе и с пользой организовать свое время. Все желающие стать добровольцами акции «Вода России» могут сделать это, зарегистрировавшись на сайте чистыеберега.рф