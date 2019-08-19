Гудков ищет новых сторонников среди зэков-рецидивистов

Прошедшие в Москве незаконные митинги оппозиции в период с 14 июля по 17 августа показали, что возможностью для беспорядков стремятся воспользоваться даже хулиганы, не имеющие либеральной политической позиции. Под прикрытием выступления за идеи оппозиционных деятелей они попросту хотят устроить беспорядки. Ярким представителем такой маргинальной части оппозиционного общества стал сокамерник Дмитрия Гудкова.

Поддерживаемый скандальным блогером Алексеем Навальным лидер «Партии перемен», один из незарегистрированных из-за обилия фальсифицированных, а точнее просто «нарисованных» подписей кандидатов в Мосгордуму Дмитрий Гудков поведал своим читателям в Telegram о беседе с отсидевшим 13 лет за разбой и грабежи сокамерником, который также участвовал в митингах. За решетку сосед Гудкова по имени Эдуард попал за прорыв оцепления полиции и хулиганство в автозаке, как следует из диалога двух «политических заключенных».

Вспомнить, против и за кого он выходил, Эдик не смог, пишет Гудков. Поэтому несостоявшийся депутат в Мосгордуму просветил своего товарища по несчастью, проведя короткий политический ликбез и рассказав, кто есть кто в оппозиционном движении. Разошлись они очень довольные друг другом, а Гудков даже взял обещание с нового друга читать «Новую газету» и «Эхо Москвы».

История столь благостная, что больше похожа на выдумку в стиле рассказов о Ленине. Однако чуть раньше о признании Дмитрия Гудкова «классным мужиком» в понятиях рецидивистов писал его отец Геннадий Гудков, так что нельзя исключить, что все изложенное — чистая правда.

Не исключено, что, если незаконные митинги в Москве продолжатся, два сокамерника не раз еще встретятся и смогут предметно пообщаться. Но, даже если их пути разошлись навсегда, Гудков-младший всегда найдет себе другого собеседника из числа задержанных. Ведь уличная активность оппозиции просто магнитом притягивает маргинальных личностей, рвущихся в «движуху» без понимания политической платформы. Они стремятся лишь скинуть накопленную агрессию и напряжение, использовав возможность в виде незаконных акций оппозиции.

Примечательно, что таких людей семья Гудковых готова поддерживать и представлять народу в качестве лиц, которые «реально понимают, кто в стране преступники». Очевидно, что Гудков-младший старается получить дополнительную поддержку теперь и от зэков-рецидивистов, которые в определенный момент могут помочь ему раскачать ситуацию на незаконных митингах.

Примечательно, что семья Гудковых, замешанная в скандале со своим «мусорным бизнесом», ранее всеми силами старалась разжигать толпу, провоцируя людей на участие в массовых беспорядках. Для этого из частных охранных предприятий семьи Гудковых были выделены сотни бойцов, которые занимались провокациями: кидали в полицейских камни, бутылки, куски асфальта. Неадекватное поведение должно было спровоцировать на незаконную деятельность других митингующих.

Напомним, в конце июля — начале августа в Москве состоялась серия незаконных митингов и других акций так называемой оппозиции. Повод — отказ группе граждан в регистрации из-за в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за многочисленных фальсификаций и «мертвых душ» в подписных листах. На самом деле, утверждают многочисленные политики, эксперты и наблюдатели, акции оппозиции были инспирированы из-за рубежа и проплачены Западом.

Одна из акций закончилась уголовной статьей о массовых беспорядках, другие участники незаконных митингов получили административные аресты и штрафы.