Политолог объяснил, почему переговоры Украины и Израиля сложные и непредсказуемые

Переговоры украинского и израильского лидеров будут крайне сложными и непредсказуемыми; Тель-Авив опасается хлопнуть дверью перед Киевом. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Встреча Зеленского с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Киеве. Украинские телеканалы вели трансляцию церемонии их встречи.

Владимир Зеленский встретил израильского лидера возле Мариинского дворца в Киеве, их приветствовал почетный караул, после этого войска промаршировали по плацу перед дворцом, а президент и премьер отправились на переговоры. Биньямин Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневным визитом, он будет принимать участие в ряде мероприятий.

Непредсказуемые переговоры

Как отметил Владимир Соловейчик, визит израильского премьер-министра Нетаньяху на Украину начался с публичных скандалов, связанных с поведением его жены Сары. Она бросила на пол кусок каравая, которым ее угощала встречающая сторона в аэропорту Киева. По мнению различных политологов, подобное вызывающие поведение с ее стороны — серьезное оскорбление Украины.

«Действия жены Нетаньяху, конечно, мелочь на фоне политических и экономических переговоров, но мелочь показательная. В этих спонтанных и потому тесно связанных с подсознанием действиях Сары Нетаньяху отражается отношение израильского общества к тому, что в последнее время происходит на Украине. Отношение к ее современной «самостийной и незалежной державности» явно бандеровского окраса и к украинцам как таковым», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил о преступлениях украинских буржуазных националистов в годы Великой Отечественной войны по отношению к советским людям еврейского происхождения, по отношению к польским евреям. И это в Израиле не забыто: там живут до сих пор многие из уцелевших, спасенные от гибели и издевательств советскими красноармейцами, там живут потомки жертв бандеровщины. Накануне выборов в Кнессет их настроения израильская власть игнорировать не сможет.

«Представление о том, что украинские буржуазные националисты, ныне задающие тон в тамошней политике, есть прирожденные антисемиты и погромщики, имеет давнюю традицию в израильском общественном мнении. Потому что опирается на давно известные факты и опровергнуто никакими деятелями типа украинского президента Зеленского быть не может», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, в то же время сам Зеленский является очевидной креатурой крупного капитала США и Израиля, ставленником тесно связанных с сионистскими кругами финансово-промышленных групп, которые крайне заинтересованы принять участие в новом этапе украинской приватизации, уже анонсированном Зеленским. Они хотят по максимуму «переукрасть недоукраденное» у граждан Украины, а Биньямин Нетаньяху эти их намерения должен учитывать в своей политике, ибо отражает классовые интересы еврейской буржуазии.