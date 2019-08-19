Военный эксперт объяснил отказ России пропускать норвежское судно в Баренцево море

Россия не пустила в свои территориальные воды экспедиционный корабль MS Spitsbergen норвежской круизной фирмы Hurtigruten из-за военных учений в Баренцевом море. Решение, вызвавшее удивление в Осло, прокомментировал военный эксперт.

Компания Hurtigruten получила отказ в предоставлении прохода в Мурманск через архипелаг Земля Франца-Иосифа, где находятся российские военные базы, за две недели до начала экспедиции. По словам руководителя компании Анне Марит Бернфлатен, это решение «крайне удивительное», и из-за него фирме придется вернуть около 6,2 тысячи долларов каждому клиенту.

В Осло считают, что отказ России пропускать в Баренцево море норвежское судно, несмотря на многолетнее сотрудничество двух стран, связан не столько с масштабными военными учениями, проходящими в регионе, сколько с мировой борьбой за господство в Арктике, в рамках которой Баренцево море приобрело стратегически важный статус.

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя Федеральному агентству новостей сложившуюся ситуацию, напомнил, что во всем мире существует практика не пропускать иностранные суда в район проведения военных маневров, дабы избежать казусов.

«Ничего странного. В теплое время года на севере России происходит разгар военных учений, когда привлекаются группировки кораблей. Собственно, страны НАТО тоже проводят такие маневры. В прошлом году в ходе них Норвегия как раз потеряла свой фрегат. Наши суда в район проведения учений не пропускают, как и мы — иностранные. Руководство Северного флота все правильно сделало, заблаговременно предупредило норвежскую сторону о приостановке движения в Баренцевом море. Это нормальная мировая практика, а выводы, сделанные Осло, нужно рассматривать исключительно через призму русофобской политики Запада. Политика Норвегии, что бы ни говорили, идет в одном русле с политикой США и блока НАТО. В том числе и в вопросах, касающихся Арктики», — объяснил Василий Дандыкин.

Военный эксперт опроверг предположение норвежцев об усилении военной базы РФ на Земле Франца Иосифа в связи с новым витком борьбы за Арктический регион.

«Это наша территория, и наши военные базы всегда там находились, чтобы оборонять нашу страну. Это в первую очередь подразделения ПВО. Я служил рядом — на Новой Земле. Сегодня на Земле Франца-Иосифа находятся две российские базы — одна на востоке, другая — на западе, они обеспечивают воздушную защиту России, которая до недавнего времени была открыта с Арктики. Мы вынуждены были исправить это. Кроме того, эти базы обеспечивают безопасность Северного морского пути и Арктической зоны. Но гарнизон там вполне ограниченный, он не насчитывает тысячи человек. Пусть лучше в Осло посчитают американские базы, да еще и в других странах, и им претензии предъявляют», — сказал Дандыкин.

По его словам, «усиление России в любую эпоху вызывает шквал критики, особенно почему-то со стороны Норвегии, которой ничего плохого ни Советский Союз, ни Россия не сделали, а наоборот — помогали и шли на компромиссы».

«Такие недружественные заявления норвежцев все же чересчур политизированы», — подчеркнул собеседник ФАН.

Также Дандыкин напомнил, что на прошлой неделе американцы изъявили желание купить Гренландию.