Дамаск, 19 августа. Накануне Центром по примирению враждующих сторон и перемещению беженцев Российской Федерации (ЦПВС) была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-Аль-Адас в сирийской провинции Даръа, в ходе которой людям было выдано порядка 750 продовольственных наборов общим весом более трех тонн, выдача осуществлялась в здании местной школы. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Активное участие в процессе принимали и сами учителя, которые выразили огромную благодарность властям и народу Российской Федерации, а также Вооруженным Силам за оказываемую помощь. Люди также пожаловались, что их населенный пункт давно всеми был забыт, и они очень нуждались в поддержке.

Помимо наборов с едой, всем детям раздавали школьные рюкзаки, а также принадлежности для занятий. Все желающие могли пройти медицинский осмотр, проверить общее состояние здоровья и получить необходимые медикаменты, рекомендации от врачей в обустроенном медицинском пункте. По итогу русские врачи осмотрели более 70 человек.

Стоит отметить, что это далеко не первая и уж точно не последняя гуманитарная акция российской стороны в освобожденных от террористического гнета провинциях сирийской республики. Несмотря на ограниченные возможности из-за продолжения противостояний в определенных районах страны, сотрудники ЦПВС продолжают активно заниматься доставкой гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие города и населенные пункты, чтобы облегчить жизнь для пострадавших от войны мирных граждан. В то же время российские врачи — иногда с риском для жизни — оказывали помощь пострадавшим даже в очень небезопасных регионах страны.

Ранее сообщалось, что специалисты ЦПВС провели гуманитарную акцию в пригороде Дамаска. Жители населенного пункта Хаззэ, расположенного в районе Восточной Гуты получили гуманитарный груз общим весом более 3,6 тонн. Российские военные передали сирийцам 750 продовольственных наборов (в них, как правило, входят мука, сахар, крупы, макароны и сладости). Приехавшие вместе с сотрудниками ЦПВС военные медики оказывали помощь местным жителям в мобильном госпитале. В общей сложности медпомощь была оказана 69 местным жителям.