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Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

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Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Дамаск, 19 августа. Накануне Центром по примирению враждующих сторон и перемещению беженцев Российской Федерации (ЦПВС) была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дейр-Аль-Адас в сирийской провинции Даръа, в ходе которой людям было выдано порядка 750 продовольственных наборов общим весом более трех тонн, выдача осуществлялась в здании местной школы. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Активное участие в процессе принимали и сами учителя, которые выразили огромную благодарность властям и народу Российской Федерации, а также Вооруженным Силам за оказываемую помощь. Люди также пожаловались, что их населенный пункт давно всеми был забыт, и они очень нуждались в поддержке.

Помимо наборов с едой, всем детям раздавали школьные рюкзаки, а также принадлежности для занятий. Все желающие могли пройти медицинский осмотр, проверить общее состояние здоровья и получить необходимые медикаменты, рекомендации от врачей в обустроенном медицинском пункте. По итогу русские врачи осмотрели более 70 человек.

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Стоит отметить, что это далеко не первая и уж точно не последняя гуманитарная акция российской стороны в освобожденных от террористического гнета провинциях сирийской республики. Несмотря на ограниченные возможности из-за продолжения противостояний в определенных районах страны, сотрудники ЦПВС продолжают активно заниматься доставкой гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие города и населенные пункты, чтобы облегчить жизнь для пострадавших от войны мирных граждан. В то же время российские врачи — иногда с риском для жизни — оказывали помощь пострадавшим даже в очень небезопасных регионах страны.

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям провинции Даръа

Ранее сообщалось, что специалисты ЦПВС провели гуманитарную акцию в пригороде Дамаска. Жители населенного пункта Хаззэ, расположенного в районе Восточной Гуты получили гуманитарный груз общим весом более 3,6 тонн. Российские военные передали сирийцам 750 продовольственных наборов (в них, как правило, входят мука, сахар, крупы, макароны и сладости). Приехавшие вместе с сотрудниками ЦПВС военные медики оказывали помощь местным жителям в мобильном госпитале. В общей сложности медпомощь была оказана 69 местным жителям.

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