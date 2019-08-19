Медведев поручит оперативно изучить инициативы по контролю качества нефти

Москва, 19 августа. Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев, обсуждая на встрече с руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым последствия ЧП с загрязнением нефтепровода «Дружба», заявил, что поручит оперативно изучить идеи трубопроводной монополии по контролю качества нефти и подготовить по ним соответствующие решения.

Председатель правительства России отметил, что все предложения и инициативы, которые были подготовлены «Транснефтью», должны быть «как можно быстрее изучены и по ним подготовлены нормативные решения».

Во время встречи Токарев, говоря о предотвращении таких ЧП, предложил передать в операционное управление «Транснефти» пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему, а также ввести единую систему лицензирования Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, исследующих качество нефтепродукта.

«Это необходимо сделать как можно быстрее, поскольку, если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, различных подходах, это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее снова произошло», — подчеркнул Медведев.

Напомним, весной 2019 года в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. В итоге 24-25 апреля Варшава и Киев остановили прием нефти. В течение месяца прокачка «чистой» нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. С 1 июля поставки по «Дружбе» были полностью восстановлены. Компенсировать материальный ущерб по причине загрязнения нефти будет «Транснефть».

Как сообщало издание НСН, СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по заявлению дочерней компании «Роснефти» — Куйбышевского НПЗ — из-за поставок «грязной» нефти по «Дружбе».