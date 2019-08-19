Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за последние сутки

Москва, 19 августа. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику с территорий Ливана и Иордании за последние сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контроля по перемещениям беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Общее число вернувшихся беженцев — 1039 человек. Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прошли 362 человека. Из них — 109 женщин и 185 детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись 677 человек, из которых 203 человека — женщины, 185 человек — дети.

Всего в настоящее время в круглосуточном режиме функционируют 12 пунктов пропуска. Руководство Сирии предпринимает активные меры для возвращения сирийских беженцев. На территории государства ведется восстановление инфраструктуры, разворачиваются пункты приема и размещения беженцев.

Российская сторона оказывает нуждающимся жителям Сирии гуманитарную помощь.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии в настоящее время продолжаются зачистки от боевиков. Однако на сегодняшний день на первый план выступают проблемы политического урегулирования, восстановления Сирии, а также возвращение беженцев.

По данным Минобороны России, с 2018 года в Сирию вернулись 362 027 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.