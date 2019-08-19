Возможность влияния на топ «Яндекса» в Госдуме обсудят после встреч с представителями СМИ

Москва, 19 августа. Пересмотр алгоритма подбора новостей и выдачу заголовков в новостной топ «Яндекса» должны были обсудить на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа, но депутаты решили перенести тему на октябрь, а перед этим проконсультироваться с экспертным сообществом, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее депутаты заявляли, что главная российская поисковая система «Яндекс» должна пересмотреть алгоритм так, чтобы пресекать фейковые новости.

«При обсуждении повестки Совета Госдумы принято решение изучить вопрос работы с новостями в новостных агрегаторах, заранее встретиться с журналистами парламентского пула, экспертным сообществом, представителями новостных агрегаторов и после этих консультаций вернуться к теме в октябре», — заявили в пресс-службе Госдумы.

Тему об искажении информации в новостях «Яндекса» депутаты подняли 14 августа, когда весь день в топе новостей российского поисковика висел заголовок «В Государственной думе предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей», несмотря на опровержения со стороны представителей нижней палаты парламента.

«Вопреки уже озвученной позиции Госдумы и фракции «Единая Россия» в средствах массовой информации продолжает тиражироваться заявление Альфии Когогиной с формулировкой о якобы необходимости запрета езды на старых автомобилях. Фракция с учетом мнения председателя Госдумы уже высказала в СМИ свою позицию: мы категорически против подобных запретов для частных лиц. Вместе с тем в топах новостных и поисковых агрегаторов до сих пор продолжает висеть старый заголовок. Это выглядит более чем странно», — прокомментировал происходящее Андрей Исаев.

Собеседник ФАН провел по этому поводу отдельную встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где заявил об «активном продвижении этой информации новостным агрегатором Яндекса».

«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки», — высказался после Вячеслав Володин.

В Думе добавили, что в подобных ситуациях «может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства».

В продолжение темы депутат Адальби Шхагошев, член комитета по безопасности и противодействию коррупции, предложил гендиректору «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей для ограничения фейковых новостей в топе. Он посетовал на то, что новость о частной инициативе одного депутата была подана как новость о том, что вопрос прорабатывается всей нижней палатой парламента.

«Она длительный период находилась в топе «Яндекса», и, получается, на протяжении всего этого времени граждане получали недостоверную информацию», — отметил Шхагошев.

Елена Бунина в ответ признала, что система выдачи новостей в топ «Яндекса» небезупречна и «множество кричащих «желтых» заголовков, выдаваемых журналистами, способны влиять на автоматический выбор».

«Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации. Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Государственная Дума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан», — заявил Исаев.

Депутатов также попросят более осознанно высказываться перед журналистами. Вячеслав Володин отметил, что парламентарии должны ответственнее подходить к своим заявлениям и предложениям.

«Заявление одного депутата — это не мнение Госдумы, фракции или комитета», — подчеркнул он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести обязательство для депутатов получать одобрение фракции, профильного комитета и комитета по социальной политике, если тема выступления касается граждан России.

На Совете депутаты еще раз подчеркнули, что под фейками имеют в виду те новости, которые уже опровергнуты, но продолжают держаться в топе новостных агрегаторов.

Ранее парламентарии высказали недовольство в связи с заголовками СМИ, когда неожиданную инициативу одного из депутатов — идею запретить вонючие носки в поездах — журналисты подали, как идею всей нижней палаты парламента. Коллеги и противники предложения парламентария Александра Васильева возмутились тем, что их приравняли к авторам идеи и попросили СМИ впредь этого не делать. Похоже, журналистов ждет еще один обстоятельный разговор с депутатами на тему подачи новостей из стен Госдумы.