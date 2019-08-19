Отец убившего семью под Ульяновском подростка назвал возможную причину трагедии

Ульяновск, 19 августа. Отец подростка, который предположительно убил пятерых своих родственников в селе Патрикеево Ульяновской области, назвал вероятную причину трагедии. По словам мужчины, 16-летний юноша был зависим от видеоигр.

«Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, все вот на эти «стрелялки» переводил… И это не то, что мое — это уже общее мнение… Это что-то типа «синего кита», что-то такое…», — рассказал отец подростка.

Мужчина сообщил, что в последний раз виделся с юношей в конце мая (родители мальчика находились в разводе). Через неделю сын должен был приехать в гости к своему отцу, передает «Пятый канал».

Напомним, утром 18 августа в одном из домов, расположенных в селе Патрикеево, были обнаружены изрубленные тела дедушки, бабушки, матери, а также четырехлетних брата и сестры подростка. Недалеко от дома находилось тело самого юноши. По предварительной версии, подросток расправился с родными, после чего покончил с собой.

Ранее друг подростка подтвердил, что парень действительно увлекался видеоиграми. Кроме того, по словам, товарища, юноша в последнее время начал злоупотреблять алкоголем. При этом друг назвал предполагаемого виновника трагедии позитивным парнем. Мальчик был отличником в школе и участвовал в отборочном конкурсе телепередачи «Умники и умницы».

Как ранее сообщила Федеральному агентству новостей доктор психологических наук, доцент СПбГУ, психотравматолог Оксана Защиринская, причиной трагедии могло стать некое психоэмоциональное напряжение подростка. По ее словам, юноша не находился в состоянии аффекта, поскольку оставил предсмертную записку.