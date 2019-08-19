В СФ назвали откровенным подлогом публикацию про военных РФ под Иловайском

Москва, 19 августа. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал фейком якобы обнаруженные британскими исследователями «улики» участия военных РФ в боях под Иловайском в августе 2014 года.

По мнению сенатора, эта фейковая новость предназначена лишь для одного человека — президента Украины Владимира Зеленского. Клинцевич отметил, что определенные силы на Западе решили на всякий случай предостеречь главу государства от каких-либо шагов в сторону Москвы.

«Для этого используется даже откровенный подлог», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Издание The Guardian в воскресенье выпустило статью британской исследовательской группы Forensic Architecture, якобы собравшей «доказательства участия» российских военнослужащих в столкновениях под Иловайском​​​.

Ранее власти Донецкой Народной Республики (ДНР) категорически опровергли участие российских танков в боях под Иловайском пять лет назад. Как подчеркнул заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в боях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, сформированные из трофейной техники армии Украины.

В конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело о халатном отношении к военной службе, повлекшее к тяжким последствиям в условиях боевых действий.

Гражданская война на Украине началась весно 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР решили отделиться, в ответ киевские власти начали военные действия против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.