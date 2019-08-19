Рогозин резко осадил автора шутки о «просверленной дырочке»

Москва, 19 августа. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter ответил на шутку о «просверленной дырочке» в космическом корабле «Союз».

Сегодня вице-премьер сообщил, что ракета-носитель вместе с кораблем были доставлены на космодром «Байконур» и уже установлены на стартовом столе. Пуск запланирован на 22 августа. Стыковка «Союза» с МКС должна произойти 24 августа. Корабль доставит на станцию грузы и робота «Федора» с коробкой тульских пряников.

Один из подписчиков Рогозина с сарказмом поинтересовался в комментариях: «А дырочку уже просверлили?». Так микроблогер, очевидно, намекнул на инцидент, когда в российском секторе МКС было обнаружено отверстие. Тогда высказывались предположения, что оно было просверлено еще на Земле.

«Так ты через нее сейчас и говоришь», — резко осадил шутника вице-премьер.

Другие подписчики тут же отреагировали на сообщение Рогозина, заявив, что «Илон Маск все равно круче».

«А как же звон молебен и святая вода?», «Как говорится: Ну, с Богом!», «Аааа остановитесь! Я не вижу рядом батута и выдранного зуба. Плохая примета», — продолжили смеяться пользователи.

Ранее портал «Ридус» сообщал о клипе, посвященном полету робота «Федора» на МКС. Ролик опять же обнародовал в Twitter глава Роскосмоса. На кадрах записи можно было видеть процесс создания «Федора», а также его подготовку к космическому путешествию. Создатели клипа использовали трехмерную графику, а также знаменитый прием из легендарной саги «Звездные войны» с уплывающими вдаль надписями.