Яблочный Спас: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа

Один из самых популярных в народе праздников Яблочный Спас отмечается в России 19 августа.

Что такое Яблочный Спас

Яблочный Спас — это народное название праздника Преображение Господне, который в православии отмечается 19 августа.

Католики и некоторые православные церкви, придерживающиеся современного календаря, отметили праздник Преображение Господне 6 августа.

Праздник Преображение Господне посвящен явлению преображенного воскресшего Иисуса Христа своим ученикам, когда те молились на горе Фавор. Преображение символизирует божественное триединство и единение высшей и человеческой сущностей Иисуса Христа.

Праздник посвящен Иисусу — Спасителю, поэтому в народе он получил название Спас. А, поскольку в это время идет очень строгий Успенский пост, можно «спасаться» свежими яблоками, которые как раз поспевают в это время. Отсюда народное название праздника — Яблочный Спас.

Традиции на Яблочный Спас

Яблочный Спас связан с целым рядом примет и обрядов, которые в основном соотносились с Успенским постом и были посвящены проводам лета и чествованию нового урожая. Главная традиция — освящать на Яблочный Спас плоды нового урожая, в первую очередь яблоки, а также виноград и другие дары земли. Считалось, что освященные в Яблочный Спас плоды приобретают целебную силу и как нельзя лучше подходят для «спасения» в Успенский пост.

Освященные яблоки в этот день ели сырыми, из них делали всевозможные блюда, их запекали с медом (освященным раньше, в Медовый спас). Яблоки, другие фрукты и мед шли на изготовление постных пирогов и другой выпечки. Из яблок готовили напитки: компоты, взвары, сидры, также в этот день начинали заготавливать плоды нового урожая впрок — варили варенье, повидло и так далее.

На Руси на Яблочный Спас начиналась массовая торговля яблоками и другими фруктами, их продавали целыми возами, устраивая ярмарки и гуляния.

В этот день было принято одаривать яблоками друзей, родных, соседей, а также нищих; люди устраивали семейные чаепития, дарили друг другу яблочные пироги. Традиция одаривать в этот день близких яблоками и яблочной выпечкой жива и поныне.

Что можно и нельзя есть на Яблочный Спас

Поскольку Преображение приходится на Успенский пост, в этот день под полным запретом любые мясные и молочные продукты во всех видах, а также яйца. В честь праздника разрешена горячая постная пища с растительным маслом, а также — единственный раз за весь Успенский пост — рыба и морепродукты.

Ну и, естественно, разрешены любые фрукты и овощи, особенно популярны освященные яблоки.

Приметы на Яблочный Спас

По погоде на Яблочный Спас судили о предстоящей осени и зиме. Если Преображение сухое и теплое, значит осень будет мягкой и без дождей, а зима суровой. Дождливая погода на 19 августа сулила раннюю дождливую осень и «гнилую» зиму с частыми оттепелями.

Что нельзя делать до Яблочного Спаса

До Яблочного Спаса на Руси старались не употреблять в пищу плоды нового урожая, особенно строго следили, чтобы женщины не ели до праздника свежие яблоки, это считалось плохой приметой, несущей смерть и болезни. Традиция идет с апостольских времен, по примеру апостолов монахи до Преображения не ели виноград нового урожая, ослушников наказывали.

Что нельзя делать 19 августа

На Яблочный Спас запрещалось работать в поле и огороде, считалось, что праздник нужно посвятить проводам лета перед началом осенней страды. Начиная с Яблочного Спаса под окончательный запрет попадали все купания в открытых водоемах, нарушителей сурово осуждали за то, что они беспокоят водяную нечисть.

Когда следующий Спас

Третий (Ореховый, Хлебный или Полотняный) Спас отмечается 29 августа. Он отмечается после окончания Успенского поста и праздника Успение Богородицы.