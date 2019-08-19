Жена Мамаева купила у мошенников чехол от помады за 75 тысяч рублей

Москва, 19 августа. Супруга полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Алана Мамаева стала жертвой мошенников.

Женщина приобрела по объявлению в Instagram футляр для помады, заплатив за него 75 тыс. рублей, однако так и не получила обещанный товар. Поняв, что она имеет дело с преступниками, Алана обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева навестила супруга Павла, отбывающего наказание в белгородской колонии. Полузащитник «Краснодара» приговорен к 1 году и пяти месяцам лишения свободы, его приятель Александр Кокорин — к году и шести месяцам колонии. Оба были осуждены за хулиганство — футболисты устроили пьяную драку в Москве.

По словам начальника колонии, жалоб на спортсменов у администрации исправительного учреждения нет. Заключенные делают зарядку, ходят на работу, посещают местный храм и проводят свободное время в библиотеке, а иногда играют в футбол за местную команду.

Ранее Кокорин заявил, что после освобождения из колонии хочет продолжить свою карьеру в петербургском «Зените». Он подчеркнул, что горячо любит команду и благодарен за поддержку тренеру Сергею Семаку, что готов играть бесплатно. А Павел Мамаев сообщил, что хотел бы играть за сборную России.