Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер заявил, что санкции против России необходимо отменить, так как США используют их для своей экономической выгоды. В свою очередь российский общественный деятель, политолог Сергей Марков считает, что такие заявление связаны с тем, что немецкая экономика, как и в целом европейская, заинтересована в дешевом российском газе.

Кречмер добавляет, что санкции против Москвы приносят экономическую выгоду некоторым странам в ущерб многим другим. Ярким примером этого является «Северный поток – 2» и стремление Вашингтона всячески помешать его строительству.

«Мы хотим «Северный поток — 2», мы хотим отмены санкций», — заявил Кречмер.

Санкции наносят ощутимый вред двусторонним отношениям РФ и ФРГ, а для сохранения диалога необходимо двигаться навстречу друг другу, подчеркивает глава Саксонии.

Эксперт Сергей Марков объясняет, что трубопроводный газ дешевле по себестоимости, чем сжиженный. У него больше гибкости в рыночной цене.

«Во-вторых, через трубопровод идут очень мощные поставки, а поставки сжиженного газа достаточно дорогие. Американцы производят достаточно дорогой сланцевый газ. Этот газ может быть дешевле, но сейчас достаточно дорогой. Очевидно, что американцы хотят вытеснить относительно дешевый российский газ и заменить его дорогим американским. В этом европейская экономика совершенно не заинтересована», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Европа заинтересована в диверсификации поставок, поэтому хотела бы единовременно получать газ из Катара, США, Алжира и Азербайджана, отмечает эксперт.

«Российский газ на протяжении многих десятилетий является базовым для европейской экономики. Но газа потребуется больше, т. к. растет влияние партии Зеленых. А получение энергии из газа дает на природу нагрузку в несколько раз меньше, чем из нефти или угля. Поэтому желание замещать нефть и уголь газом в Европе достаточно сильное и будет постоянно нарастать», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось о провале инициативы США о запрете строительства «Северного потока — 2». Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн сказал, что нерешительные действия США, пытающихся предотвратить строительство газопровода «Северный поток — 2», напоминают провал бывшего американского президента Рональда Рейгана, проявившего схожую инициативу в начале 1980-х годов.