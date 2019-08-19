Заслуженный учитель объяснил, почему необходим запрет телефонов в школах

Москва, 19 августа. Российским школам необходимо прислушаться к рекомендациям Кабмина касательно ограничения использования учащимися телефонов во время уроков. Таким мнением поделился заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров.

Он отметил, что поддерживает такую инициативу, поскольку мобильные телефоны отвлекают от процесса обучения.

«Я сам сталкиваюсь в своей практике и мне сообщают коллеги, что на уроках возникают значительные помехи при использовании телефонов, нарушается сам воспитательный процесс, атмосфера общения учителя с учеником», — передает «URA.RU» слова педагога.

Кроме того, по его мнению, гаджеты мешают ученикам «адекватно воспринимать материал», а также являются «источниками провокаций» в отношении учителей. Однако он обратил внимание на то, что при таком ограничении надо учитывать особенности региона, школы и класса.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования составили рекомендации, согласно которым стоит ограничить использование сотовых телефонов в школах, сообщал «Ридус».

Как отмечала «Вечерняя Москва», при подготовке соответствующих советов учитывался мировой опыт использования девайсов в учебных заведениях.