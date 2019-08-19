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Эксперт предсказал победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

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Эксперт предсказал победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Москва, 19 августа. Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился своим мнением о предстоящем столичном дерби, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА. 

«Думаю, что определенное преимущество у «Спартака» есть, поскольку они играют на своем поле. Вы абсолютно верно заметили, что у обеих команд есть определенные проблемы с игрой. Во всяком случае, меня не удовлетворяет игровой почерк обеих команд. У ЦСКА есть свой козырь — как бы они не играли, они очень стараются. Это дорогого стоит. Что касается «Спартака», то там играют отдельные личности. Цельной игры у команды я не вижу», — считает специалист.

По его мнению, в игре «Спартака» нет цельности.

«Спартак» играет эпизодически. Поэтому преимущество красно-белых только в собственном поле. Лидеры вырисовываются: Андре Шюррле и Зелимхан Бакаев. Но дело в том, что игровой концепции нет. Я понимаю, что Олег Кононов хочет сделать, какой он пытается привить футбол. Но это зависит от того, как он выстроит команду», — заявил эксперт.

По его мнению, победу в матче одержит «Спартак».

«Надеюсь, состоится настоящее дерби. Самое главное, чтобы не было травм и все ребята отбегали на совесть. Народ идет смотреть не только на то, под каким ты номером играешь, но и на самоотдачу, спектакль. Я не очень люблю прогнозы, это дело неблагодарное. Но, думаю, что выиграет «Спартак» со счетом 2:0», — считает ветеран.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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