Эксперт предсказал победу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Москва, 19 августа. Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился своим мнением о предстоящем столичном дерби, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Думаю, что определенное преимущество у «Спартака» есть, поскольку они играют на своем поле. Вы абсолютно верно заметили, что у обеих команд есть определенные проблемы с игрой. Во всяком случае, меня не удовлетворяет игровой почерк обеих команд. У ЦСКА есть свой козырь — как бы они не играли, они очень стараются. Это дорогого стоит. Что касается «Спартака», то там играют отдельные личности. Цельной игры у команды я не вижу», — считает специалист.

По его мнению, в игре «Спартака» нет цельности.

«Спартак» играет эпизодически. Поэтому преимущество красно-белых только в собственном поле. Лидеры вырисовываются: Андре Шюррле и Зелимхан Бакаев. Но дело в том, что игровой концепции нет. Я понимаю, что Олег Кононов хочет сделать, какой он пытается привить футбол. Но это зависит от того, как он выстроит команду», — заявил эксперт.

По его мнению, победу в матче одержит «Спартак».