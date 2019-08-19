Москва, 19 августа. Норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров нужно увеличить до 100%, считают эксперты рабочей группы министерства природных ресурсов и экологии РФ, созданной по распоряжению правительства для оценки эффективности системы «расширенной» ответственности производителей товаров.

В России могут увеличить размер экологического сбора. По мнению специалистов, на переработку каждый год может уходить до 136 миллиардов рублей вместо полученных в 2018 году 2,2 миллиарда. Поступления от экологического сбора в бюджет могут вырасти в 60 раз. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов считает, что развивать реформу обращения с отходами только за счет населения невозможно. Он назвал механизм неэффективным.

Как передает телеканал «360», сегодня производители отвечают за переработку товаров и упаковки, которые они создали и ввезли в Россию. Речь идет о таких товарах, как одежда, постельное белье, пластиковые бутылки, упаковки из бумаги, пластика, стекла, металла, шины, моторные масла. При этом для каждой группы товаров из этого списка существует норматив утилизации. В среднем он равняется 15%. Компании могут сами утилизировать отходы или заплатить экологический сбор.

В прошлом году данные об утилизации представили 12 844 организации, в бюджет поступило 2,2 миллиарда рублей. Ведомство совместно с «Российским экологическим оператором» подготовило доклад о реформировании системы ответственности производителей за отходы.

Как пишет «Газета.ru», правительство обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Новый налог должен подстегнуть «грязные» предприятия перейти на современные очистные сооружения, считают чиновники. Впрочем, бизнес выступает против таких нововведений.

С заявлением на тему выступил руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов, уточнив, что сейчас в финансовом блоке правительства идет обсуждение этой идеи.

По замыслу авторов инициативы, новый налог в случае его введения заменит существующие сейчас платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты страны.