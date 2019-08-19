В Киеве придумали, чем Украина может быть полезна США

Киев, 19 августа. Украинские власти должны попросить США о помощи в создании ракетного оружия дальнего радиуса действия, «способного поражать глубокий тыл России». Об этом заявил директор дипломатической академии при министерстве иностранных дел Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский.

По его мнению, Киеву необходимо сформулировать перечень пунктов, чем Украина может быть полезна Вашингтону. Однако он добавил, что это крайне серьезная задача, которая требует решения на самом высоком политическом уровне, передает «ПолитНавигатор».

«Во-первых, это могут быть вопросы безопасности... Они (США) не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией», — заявил Корсунский.

Также он считает необходимым «укрепление присутствия США на территории Украины». Он напомнил, что в Николаевской области при помощи США строится новая военно-морская база для украинского флота. И там проводятся дноуглубительные работы для того, чтобы могли заходить американские корабли.

Корсунский напомнил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое существование, поэтому у Киева «развязаны руки».

«Теперь у нас не связаны руки, и мы должны приступить к разработке ракетного оружия той дальности — до тысячи километров, которая достигнет чувствительных точек наших врагов», — подытожил он.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео 2 мая объявил о том, что Вашингтон выходит из договора. Москва подчеркивала, что примет ответные меры и тоже выйдет из соглашения. В РФ неоднократно обращали внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако американские власти проигнорировали эти доводы. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Пекин, который призывал США сохранить договор.