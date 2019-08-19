Эксперт связал вызывающее поведение жены Нетаньяху на Украине с бесцеремонностью Израиля

Отказ Сары Нетаньяху принять от украинской стороны хлеб-соль еще раз демонстрирует бесцеремонное поведение Израиля на мировой арене. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Вызывающее поведение

Как сообщают украинские СМИ, жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросила на пол кусок каравая, которым ее угощала встречающая сторона в аэропорту Киева. Супруги Нетаньяху были встречены тремя девушками в национальных костюмах. Они угостили премьер-министра Израиля традиционным хлебом и солью.

Израильский премьер-министр отломил кусок каравая, обмакнув в соль и надкусив, после чего этот ломтик передал своей жене. Та в свою очередь бросила кусок на пол.

Заметим, что это первый визит Нетаньяху на Украину за последние 20 лет.

Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудить с ним создание свободной торговли между Израилем и Украиной. Среди тем также заявлено пенсионное соглашение.

По некоторой информации, и по дороге на Украину Сара Нетаньяху вела себя крайне вызывающе. Она даже пыталась прорваться в кабину пилотов. Причиной ее негодования стало то, что командир корабля якобы не поприветствовал ее на борту должным образом.

Оскорбление Украины

По мнению политического обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, вероятно, Сару Нетаньяху не очень ознакомили с протоколом и традициями встреч иностранных делегаций на Украине.

«А может, она знала, где были руки ее мужа до этого, и побрезговала есть из его рук. В любом случае, выбросить кусок хлеба на землю — это серьезное оскорбление для Украины, где хлеб всегда ценили особым образом. Но заметьте, на Украине из-за этого антиизраильских бунтов никто не устраивает, как это делали в Грузии из-за «не того кресла», в которое сел депутат Госдумы», — резюмировал Владимир Корнилов.

Максим Жаров свою очередь отметил, что жена Беньямина Нетаньяху известна своей скандальностью, в прошлом году она фигурировала в деле о коррупции. Нынешнее скандальное поведение Сары Нетаньяху в ходе визита мужа на Украину происходит накануне досрочных парламентских выборов в Израиле.

«Ради этих выборов США и Нетаньяху стараются кто во что горазд. Отказ принять хлеб-соль является оскорблением принимающей гостей стороны. Однако, учитывая своенравность Сары Нетаньяху, можно предположить, что она подумала, что ей как жене положен отдельный кусок каравая и поэтому выбросила кусок мужа. В целом эта сцена в очередной раз свидетельствует о бесцеремонности Израиля на мировой арене, стремлении ради достижения собственных интересов пойти на оскорбление чужих традиций», — пояснил Максим Жаров.

Политолог не считает, что этот скандал как-то отразится на израильско-украинских отношениях. Украина сегодня обладает слишком малым весом в мировой политике, чтобы нарушившие ее обычаи лидеры других стран извинялись перед ней за это. Скорее всего, этот случай будет представлен израильтянами как нарушение протокола по причине невнятности его правил.