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Россия

ФСБ впервые назвала число приехавших в Россию на учебу иностранцев

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ФСБ впервые назвала число приехавших в Россию на учебу иностранцев

Москва, 19 августа. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ раскрыла данные об иностранцах, которые приезжают на учебу в Россию. Учет начали вести только с начала 2019 года, поэтому ранее такая информация не публиковалась.

По данным пограничной службы ФСБ, за первые шесть месяцев текущего года с целью получения образования в Россию въехали 181,5 тысячи человек. Больше всего учащихся в нашу страну приезжает из Казахстана (59,3 тысячи), Китая (21,2 тысячи) и Узбекистана (14 тысяч). Четвертую строчку рейтинга заняли граждане Украины, передает «Царьград». Из этой страны за первое полугодие 2019 к нам прибыли 13,7 тысячи студентов.

Кроме того, за образованием в Россию приезжают граждане Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США. Также за шесть месяцев в нашу страну прибыли 767 учащихся из Великобритании и 99 — из Канады. Отмечается, что Белоруссия оказалась на 47-й строчке рейтинга — отсюда к нам приехал 231 студент, передает KP.RU.

Как свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, сейчас в России учатся граждане 174 стран. Также студентами являются 116 человек, у которых вообще нет гражданства.

Ранее ФСБ впервые назвала число трудовых мигрантов, въехавших в Россию. С начала 2019 года в нашу страну на заработки приехали более двух миллионов человек, сообщает «ФедералПресс».

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Источник: ЕМИСС
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