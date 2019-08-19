Проханов рассказал, как Запад использовал ГКЧП для разгрома СССР

ГКЧП был использован в качестве нелегитимного органа власти для передачи всей полноты власти в стране от президента СССР Михаила Горбачева в руки Бориса Ельцина. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

В годовщину августовского путча 1991 года ФАН обратилось к Александру Андреевичу с просьбой рассказать о сути событий 28-летней давности. Ниже мы воспроизводим монолог нашего собеседника.

Война против государства

Каждый год в середине августа ко мне со всех сторон летят просьбы что-то сказать про события ГКЧП. Ничего нового я сказать не могу, за 28 прошедших лет все уже сказано, и не раз. Но сегодня, когда на улицы нашей столицы снова выходят тысячи молодых людей, покидая свои офисные кресла, студенческие скамьи, школьные парты и чуть ли не детсадовские горшки, чтобы высказать свое недовольство властью, поневоле сравниваешь нынешние события с прошлыми.

Чтобы расшатать Советский Союз и довести его до самоубийства, потребовалось целых шесть лет перестройки, когда вся машина государственной пропаганды работала против своего государства, когда все спецслужбы работали против своего государства, когда вся власть работала против своего государства, с каждым днем — все сильнее и беспощаднее.

Страну кромсали на куски так, чтобы она больше никогда не возродилась в своем прежнем масштабе и виде. И главной задачей здесь было демонизировать Советское государство, чтобы от него отказались в первую очередь русские. Чтобы они отказались считать это государство своим, не стали защищать его от разрушения и развала.

Для разгрома СССР любые средства были хороши. Клевета на собственную историю, восхваление Запада, где всегда сто сортов колбасы и свободы, создание искусственного дефицита и голода, провоцирование межэтнических конфликтов, паралич силовых органов государства и бесконечное словоблудие иуды Михаила Горбачева.

Все это не было каким-то стихийным явлением — это был хорошо спланированный и столь же хорошо организованный заговор в советских верхах, согласованный с Западом и предусматривавший создание альтернативных центров власти в союзных республиках, включая РСФСР. А те, кто хотел спасти Советский Союз, на деле помогли его разрушить.

Гость из RAND Corporation

Я никогда не забуду о том, как незадолго до начала ГКЧП в редакцию газеты «День», которой я тогда руководил, приехал некий джентльмен из США по имени Джон, представитель небезызвестной RAND Corporation. Мы тогда опубликовали «Слово к народу», и он, видимо, хотел понять, насколько нам известны их реальные планы. Как бы между делом он нарисовал на листе бумаги два круга, обозначив их как «Горбачев» и «Ельцин», и спросил, можно ли передать полномочия первого второму напрямую, начертив между кругами стрелку.

Мы пришли к выводу, что нельзя, и он крест-накрест перечеркнул эту стрелку. А потом спросил, как же в данном случае быть и каким образом добиться нужного результата. После чего, видя мои раздумья, быстро нарисовал третий круг, который в данном случае обозначал еще один, нелегитимный центр власти, через который такая передача полномочий должна произойти. И с довольным видом положил этот листок мне на стол — он понял, что у них все идет по плану, никаких «утечек» нет, поэтому и сбоя быть не должно.

Так оно и случилось. На трое суток от имени ГКЧП был мнимо устранен легитимный Горбачев. Нелегитимные «путчисты» бездействовали, передавая власть Борису Ельцину.

Через два года после ГКЧП, в октябре 1993 года, Запад полностью поддержал и одобрил устроенный Ельциным расстрел Верховного Совета и его защитников в центре Москвы. Ни количество убитых, ни соответствие действий «силовиков» законам тогда никого в «цивилизованном мире» не волновало. Потому что это была победа «их» центра власти над «не их» центром власти.

Представьте себе, что такие же действия в 1991 году предпринял бы ГКЧП, — какой в таком случае оказалась бы реакция Запада? События на площади Тяньаньмэнь в Пекине до сих пор ставят в вину китайским коммунистам, а про расстрел законного органа власти в России Ельциным стараются не вспоминать… Это двойные стандарты, двойная мораль, которую исповедуют не только на Западе, но и его сторонники внутри России.

За нынешними протестами молодежи пока не видно никакого альтернативного Кремлю центра власти внутри страны. Но это не значит, что его нет или что он не может быть сформирован в ближайшее время.