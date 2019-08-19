Сирия, 19 августа. Турция спешит на помощь джихадистам, перебрасывая в Идлиб и Хаму конвои тяжелой техники и подкрепления. «Силы Тигра» входят в Хан-Шейхун. Международная коалиция прочесывает Хасаку в поисках «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают с воздуха подразделения сирийской армии, которые штурмуют город Хан-Шейхун на юге Идлиба.

ВВС Сирии: нанесли удар по группе радикалов, сопровождающей турецкий конвой тяжелой военной техники в северо-западном районе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на северо-западе Идлиба развернули широкомасштабный штурм линий обороны радикалов у Хан-Шейхуна.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации подрыва курдского контрольно-пропускного пункта в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перехватила конвой с подкреплением для радикалов «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в Идлибе.

Курды: совместно с международной коалицией проводят серию рейдов в Хасаке, потеряли несколько бойцов при взрыве бомбы у КПП.

ВС Турции: направляют в Идлиб конвои тяжелой военной техники, на севере Алеппо перекрывают транспортное сообщение между городом Азаз и Африн, у границ Африна разворачивают беженцев, бегущих из зон боевых действий в Идлибе.

«Свободная сирийская армия» (ССА): обменивается ударами с курдскими радикалами на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в зонах оккупации турецкой армии продолжаются диверсионные вылазки курдских радикалов из состава «Освободительных сил Африна». В полночь у поселка Хазаван к западу от города Аль-Баб, курдские радикалы устроили засаду конвою протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА). Стороны обменивались ударами с применением тяжелой артиллерии, как сообщает новостной Twitter-канал Radio Al Kul. Пока ни одна из группировок не заявила о своих потерях, понесенных в ходе столкновения.

Как сообщает курдское информагентство Rojava Network, турецкая армия по неизвестной причине перекрывает дорогу связывающую Африн и Азаз. Также сообщается, что турецкие военнослужащие разворачивают автобусы с беженцами из провинции Идлиб. Центр документации по нарушениям в Северной Сирии сообщает, что турки открывают огонь на поражение по беженцам, которые пытаются въехать на территорию кантона Африн, в районе контрольно-пропускного пункта у поселка Транда. Въезд на территорию возможен только если на автомобиле номера, выданные в Африне турецкой оккупационной администрацией. Активисты считают, что Турция намерена удерживать мирных граждан в Идлибе, чтобы использовать их в качестве рычага давления во время переговоров, и как живой щит во время боевых действий в Идлибе.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) тем временем зачищают от мин-ловушек и брошенных боеприпасов районы города Алеппо Рамус и Айн-Исса. При отступлении в 2016 году радикалы «Джебхат ан-Нусры»1 намерено минировали свои подземные ходы и бросали склады в подвалах жилых домов. Местные жители до сих пор находят в домах самодельные бомбы, мины и гранаты - порой с летальным для себя исходом. Работы по разминированию продлятся до 14.00, после чего саперы вывезут собранные боеприпасы за черту города к военному полигону, где они будут подорваны, как передает источник в сети Twitter Rana Alasad.

Провинция Идлиб

Боевики альянса «Тахрир аш-Шам» предприняли еще одну попутку прорвать линию оборону САА у города Хан-Шейхун, направив к позициям правительственных сил шахид-мобиль с террористом-смертником за рулем, как сообщил источник в сети Twitter Qalaat Al Mudiq. Автомобиль был остановлен ракетным залпом до того как он достиг расположений сирийской армии.

Турецкий беспилотник совершил разведывательный полет над трассой М-5 между городами Маарат ан-Нуман и Хан-Шейхун, где в настоящее время проходит линия разделения фронтов, о чем сообщил Twitter-канал XXVII27.

Возрастает напряженность между боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» и «умеренной оппозицией» поддерживаемой Турцией. Ранее радикалы «умеренной оппозиции» (ССА) в Идлибе заявили, что главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани несет ответственность за поражения в Идлибе. После этого в Хан-Шейхуне военный конвой подкрепления для боевиков «Джебхат Аль-Ватания лил-Тахрир» (также известны как «Фронт национального освобождения») был задержан боевиками «Тахрир аш-Шам».

Тем временем, пока оппозиция и радикалы выясняют отношения между собой, сирийская арабская армия берет под свой контроль три контрольно-пропускных пункта у Хан-Шейхуна, как сообщает новостной портал Step News Agency. По неподтвержденным данным, отряды спецназа «Силы Тигра» уже вошли в город, занятый радикалами. Источник также передает, что наступление САА с воздуха поддерживают военные самолеты ВКС РФ. Помимо этого авиация наносит точечные удары по укрытиям джихадистов в районе поселка Хиш и у городов Маарат-ан-Нуман и Дейр-Шарки.

Провинция Хама

Как сообщает информагентство Step News Agency, к наблюдательному пункту турецкой армии Мурек продвигается турецкий военный конвой, сопровождаемый боевиками «умеренной оппозиции» из состава группировки «Джебхат Аш-Шамия». ВВС Сирии нанесли точечный авиаудар по сопровождению конвоя в районе города Маарет ан-Нуман, в результате чего один из радикалов был ликвидирован, как передает информагентство Step News Agency. По данным источника в сети Twitter Nadie Harbieh, всего в составе конвоя подкрепления для радикалов Идлиба направлено 28 грузовиков тяжелой военной техники, включая 7 танков.

Провинция Хасака

В провинции продолжаются совместные рейды курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) и международной коалиции во главе с США, после того как неизвестный застрелил главу курдской службы безопасности. Широкомасштабный антитеррористический рейд прошел в городе Аш-Шаддади, как передает новостной портал Rojava Network. Над городом отмечались интенсивные полеты авиации международной коалиции. В состав конвоя входило 30 американских пикапов. В деревне Хвайтла в районе Тваймин, во время рейда была арестована семья иракцев по подозрению в пособничестве боевикам «Исламского государства», о чем также сообщил источник. Для допроса заключенных перевезли на американскую военную базу.

В городе Абу-Расин несколько бойцов SDF были ранены и убиты на месте взрывом бомбы у КПП, как сообщает источник в сети Twitter @ Ahmad_1alshble. Детали происшествия пока уточняются, но установку бомбы уже приписывают «спящим ячейкам» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.