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Кадыров признался, чего боится больше всего

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Кадыров признался, чего боится больше всего

Грозный, 19 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал три качества уважающего себя русского человека, а также сделал откровенное признание о том, что является его главным страхом.

«Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу On TV.

По мнению чеченского лидера, если бы он боялся чего-то или кого-то еще, то не смог бы продолжать дело своего отца Ахмата Кадырова, а также не смог бы вести войну против международного терроризма.

Как отмечает телеканал «Царьград», пару слов политик сказал и о тех, кого считает врагами Чечни. Он напомнил, что некоторые пользователи в Сети исказили его заявления об имаме Шамиле.

«Кaк преподнесли то, о чем я не говорил, недруги нaши — предaтели, шaйтaны, козлы, кнопочные герои, черти — я их нaзывaю тaк», — сказал Кадыров. 

Поведал Кадыров и о том, что его отец согласился подписывать документ о том, что Чечня является частью России только после референдума, если народ Чечни поддержит это решение.

«Я должен спросить это у своего народа», – процитировал Кадыров слова первого президента республики.

Референдум был проведен в 2003 году. Тогда за включение Чечни в состав РФ проголосовали почти 96% человек.

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