Донецк, 19 августа. Власти Донецкой Народной Республики опровергают участие российских танков в боях под Иловайском в 2014 году. По словам заместителя руководителя управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в столкновениях под Иловайском участвовали танковые подразделения республики, созданные на базе трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова», — подчеркнул Басурин.

Он обратил внимание на то, что в тех боях была задействована бывшая украинская техника, которую бросили солдаты ВСУ. Заместитель начальника военного ведомства ДНР не отрицает возможного участия в сражении танков Т-72, поскольку на вооружении армии Украины находились разные виды танков.

По его словам, на территории Донецкой области было расположено несколько военных складов с такой техникой, к примеру, под Артемовском, сообщает «Интерфакс».

«После того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль», — резюмировал Басурин.

Напомним, ранее британский таблоид The Guardian сообщил о докладе исследовательской группы Forensic Architecture якобы «об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году». По словам аналитиков, они собрали различные фото со спутников, на которых якобы запечатлены танки РФ.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране ЛНР и ДНР заявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но украинские власти регулярно нарушают взятые на себя обязательства. Российская сторона неоднократно призывала бывших и действующих руководителей Украины к соблюдению минских договоренностей. Однако Киев и вовсе хочет приостановить участие в минском процессе, который, по сути, является единственным инструментом для разрешения ситуации.