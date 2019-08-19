Американская «Википедия» фальсифицирует историю России в интересах западной политики

«Википедия» уверенно держится на седьмом месте в рейтинге самых посещаемых сайтов мира. Распространяемой через нее информации все чаще верят на слово, не требуя аргументов, подтверждений и доказательств. При этом администрация «Википедии», уже не скрываясь, занимается фальсификацией истории России и Украины.

Информационные войны уже стали одним из символов XXI века. Стремительное развитие коммуникационных технологий привело к тому, что сегодня информация распространяется по Земле за считанные секунды. Из-за столь высокого темпа ее уже практически невозможно контролировать, чем не прочь воспользоваться как простые любители дешевой популярности, так и целые государства, стремящиеся брать под контроль общественное мнение.

Одной из наиболее скандальных, и в то же время сложных, форм информационной войны оказалась фальсификация истории. Манипуляции с народной памятью подрывают основы государственности, разрушают национальное самосознание и даже приводят к войнам. Но, в отличие от новостных вбросов, исторические фейки организовывать гораздо сложнее. Недостаточно просто написать лживую статью, чтобы ее начали активно распространять по Сети, необходимо ее подтвердить с отсылкой на авторитетные источники.

Одним из таких «авторитетных источников» все чаще оказывается седьмой в мире по посещаемости портал «Википедия». Его наполнением занимаются десятки тысяч авторов, что, по задумке основателей, должно быть гарантом независимого и непредвзятого мнения. Однако на деле за достоверность информации в «Википедии» отвечают небольшие группы администраторов, которые решаю, какую версию статьи на ту или иную тему считать верной. В большинстве стран есть свои администраторы «Вики», которые и выбирают, в каком виде миллионы людей должны знакомиться с историей собственного народа.

Альтернативная история Украины

Предметно рассмотреть процесс фальсификации можно на примере историй России и Украины в «Википедии». Так, в русскоязычной версии отечественной истории ретранслируется классическая норманнская теория, в соответствии с которой история российской государственности связана с призванием варяга Рюрика на княжение в Новгород.

Интересно, что англоязычная «Википедия» также придерживается классической норманнской теории. Именно в таком виде история России известна всему цивилизованному миру.

Альтернативную версию, продвигаемую всерьез, навязывает читателям украинская «Википедия». В соответствии с ней, история России начинается только в XIV-XVI веках с Московского княжества. А вот история Украины якобы начинается как раз с Киевской Руси. Более того, после установления Монголо-татарского ига центр русской (украинской) государственности переносится не в северные княжества, а на запад — в Русское королевство, оно же Галицко-Волынское княжество.

Таким образом, отчетливо видно, как уже в самом начале русскоязычная и украиноязычная версии истории восточнославянских племён в «независимой и непредвзятой» «Википедии» радикально отличаются. Украинским читателям анонимные авторы и таинственные администраторы жестко навязывают собственную «версию», в соответствии с которой русский и украинский народы имеют мало общего.

Альтернативная история российской оппозиции

Однако не следует обольщаться и считать, будто российская «Википедия» всерьез придерживается принципов непредвзятости. Просто в русскоязычном сегменте более актуален период новейшей истории. В России этот американский портал действует иначе — тут под пристальным вниманием и полным контролем администраторов находятся современные политические процессы.

Как и в случае с фальсификацией средневековой истории, в политике «Википедия» действует при помощи подтасовки фактов и их полному извращению. Например, в июле 2019 года администраторы «Вики» заблокировали 12 авторов, которые добавляли в биографии российских политиков положительные факты. А спустя месяц на портале оказались под запретом расследования Федерального агентства новостей, посвященные противоправной деятельности оппозиции.

Как итог такой цензуры, сегодня из статьи «Википедии» о беглом олигархе Михаиле Ходорковском вы не узнаете, что он долгие годы финансирует деятельность блогера Алексея Навального. В биографии Навального на «Вики» также нет упоминаний о связи с Ходорковским.

Как отчетливо видно, «непредвзятая» «Википедия» активно навязывает своим пользователям только «правильные» версии. На Украине американский портал успешно паразитирует на исторической тематике, что подогревает националистические настроения в обществе, а в России — на политической, обеляя проворовавшихся олигархов и продажных оппозиционеров. И хотя новую «украинскую историю» и «честных» российских либералов разделяют века, владельцы «Википедии» открыто используют обе тематики для насаждения деструктивных настроений в обществе обеих стран.