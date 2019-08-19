Мать избитой в Ингушетии девочки назвала причину издевательств над ребенком

Назрань, 19 августа. Мать ингушской девочки, частично лишившейся руки из-за побоев, назвала возможную причину издевательств над ребенком. По словам женщины, ее дочь могли истязать из мести.

Мать девочки рассказала, что, согласно местным обычаям, после развода ребенка забрал отец. По словам женщины, за несколько месяцев до госпитализации девочки, мужчина жестоко избил свою сестру, которую сейчас обвиняют в издевательствах над ребенком, за появление на похоронах в неподобающем виде.

«Он рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла», — сообщила женщина «Ленте.ру».

Мать девочки отметила, что все это происходило при ее дочери. Женщина, считает, что сестра ее бывшего супруга могла обозлиться и выместить свой гнев на племяннице, передает «Царьград».

Напомним, избитую девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. По подозрению в издевательствах задержали тетю ребенка, сообщает Infox.ru. Сама женщина заявила, что девочка якобы получила травмы случайно.

В начале августа пострадавшего ребенка прооперировали. Девочке ампутировали кисть и предплечье правой руки, пишет «Вечерняя Москва». 8 августа медики сообщили, что ребенку установят протез. По словам врачей, ампутация левой руки девочки не требуется.

Ранее мать избитой девочки заявила, что хочет вернуть ребенка. Как сказала уполномоченный при главе Ингушетии по правам ребенка Зарема Чахкиева, женщине следовало обратиться с этой просьбой в тот момент, когда стало известно об издевательствах.