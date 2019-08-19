Россия сообщила о 36 нарушениях перемирия в Сирии

Москва, 19 августа. Российская сторона зафиксировала 36 нарушений режима прекращения огня в Сирии за последние сутки. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны РФ.

В частности, в провинции Алеппо огонь открывался не менее 13 раз, в Латакии — 20 раз, в Идлибе — 3 раза. При этом турецкие наблюдатели сообщают другие цифры. По их словам, за сутки режим произошло 9 нарушений перемирия — 5 раз огонь открывался в Алеппо и 4 раза — в Хаме.

В то же время наблюдается определенный прогресс в области расширения действия договора о прекращении огня. Так, за сутки было подписано четыре соглашения о передаче правительственным силам неподконтрольных ранее территорий. Не менее 2,5 тыс. населенных пунктов и 234 вооруженных группировок присоединились к режиму прекращения огня.

Ранее сообщалось, что сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Сирийские правительственные войска стремительно продвигаются вперед и приблизились на расстояние двух километров от стратегически важного шоссе, соединяющего города Алеппо и Хама одноименных провинций Сирии.