Власти Сирии заявили, что турецкие БТР вошли в Саракиб в провинции Идлиб

Дамаск, 19 августа. Власти Сирийской Арабской Республики заявили, что турецкие бронетранспортеры продвигаются в сторону города Хан-Шейхун провинции Идлиб, бои за который ведет правительственная армия САР.

«Турецкие БТР нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — передает государственный канал Syria TV заявление дипломатического ведомства САР.

Ранее РИА Новости сообщил, что сирийские военнослужащие взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на северо-западной окраине Хан-Шейхуна.

По окончании переговоров по Сирии на астанинской площадке 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование ВС САР заявило, что прекращает военные действия при условии выполнения Анкарой своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре прошлого года в Сочи. Главным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе. Однако через три дня после договоренности армия возобновила военную операцию из-за невыполнения условий со стороны бандитских формирований, которые, воспользовавшись перемирием, предприняли попытки атаковать позиции САР на севере провинции Хама.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии обстреляли более 20 населенных пунктов за сутки.