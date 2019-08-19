Париж, 19 августа. Европейскому союзу следует отменить экономические санкции в отношении России, заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии и депутат Национального собрания Фабьен Руссель.

Французский депутат выступил за отмену санкций Евросоюза против России. По его словам, Франции и Европе следует «взять курс» на отмену санкций сразу, как станет ясным, что «ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня». Руссель в эфире телеканала BFM подчеркнул, что следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях с Россией и отменить ограничительные меры. Он напомнил, что санкции, которые европейские страны приняли в 2014 году, наносят сильный ущерб европейской и французской экономике, в особенности в сфере сельского хозяйства. По словам депутата, прежде всего речь идет о запрещении на экспорт молока, свинины и говядины.

Отношения Москвы и Брюсселя ухудшились в 2014 году. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.