Жилые постройки пострадали в ДНР от попадания украинских снарядов

Донецк, 19 августа. Два дома и хозяйственная постройка были повреждены накануне на юге ДНР в результате попадания взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

По данным спасателей, в прифронтовой Горловке в одном из домовладений повреждена кровля на площади 19 квадратных метров, во втором — поврежден фасад и кровля на площади в 2 квадратных метра.

В селе Коминтерново пожар полностью уничтожил хозпостройку. Возгорание было вызвано попаданием взрывоопасного предмета.

Армия Украины за минувшие сутки восемь раз нарушила режим прекращения огня. Последний раз официальное перемирие было объявлено 21 июля, однако ДНР и ЛНР регулярно фиксируют нарушения со стороны украинских силовиков.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Тогда Донбасс принял решение об отделении после прихода новых властей в результате государственного переворота в Киеве. Ответной реакцией ВСУ стала так называемая «антитеррористическая операция» против ДНР и ЛНР, позднее переименованная в «Операцию объединенных сил». Боевые действия в Донбассе привели к гибели большого количества мирного населения.

Напомним, в мае в своей инаугурационной речи новый глава Украины Владимир Зеленский отнес прекращение огня в Донбассе к числу приоритетных задач своего президентского срока.