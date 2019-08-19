Психолог назвала причину жестокой расправы подростка над своей семьей под Ульяновском

В воскресенье в селе Патрикеево Ульяновской области были обнаружены трупы шести человек: 16-летний подросток свел счеты с жизнью, предварительно зарубив топором мать, бабушку, дедушку, брата и сестру. Родственница погибших назвала наиболее вероятную причину этого резонансного преступления, которую подтвердила детский психолог Оксана Защиринская.

В предсмертной записке, которую оставил подросток на месте расправы, говорится, что он «решил уйти из жизни», а родных «решил забрать с собой», чтобы они не расстраивались из-за его смерти. В школе молодому человеку дали положительную характеристику, отметив, что он учился на отлично. Лучший друг убийцы опроверг появившиеся слухи о том, что парень увлекался тюремной субкультурой АУЕ.

А родственница семьи предположила, что юноша пошел на преступление потому, что его не хотели брать на свадьбу тети, а заставили сидеть дома с четырехлетними близняшками. В целом семью она назвала благополучной, правда, так было не всегда — два года назад мать подростка выпивала и состояла на учете. Отец с ними не жил, родители были в разводе.

«Тот факт, что подросток не вызывал никаких подозрений и не состоял на учете у специалистов, говорит о том, что это жуткое преступление могло стать следствием какого-то психоэмоционального напряжения. Но он не был в состоянии аффекта, потому что написал записку и продумал свои действия. Возможно, у него, что называется, накопилось. Может, парня кто-то обидел, что-то ему запретили, «подставили» и так далее. Мы не знаем наверняка. Но версия, которую озвучила родственница семьи об обиде из-за неприглашения на свадьбу мне кажется наиболее вероятной. Это было последней каплей в чаше его терпения», — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей доктор психологических наук, доцент СПбГУ, психотравматолог Оксана Защиринская.

По ее словам, в семьях, где старшие дети присматривают за младшими, очень важно, чтобы старшие это делали по своему желанию, а не потому, что их обязывают.

«Зачастую подростки воспринимают заботу о своих младших братьях и сестрах не как помощь семье, а как ограничение их собственной свободы и собственных возможностей. Подросток был вынужден выполнять взрослые обязанности, в то время как его сверстники занимаются чем угодно, тем более летом. Он тоже хотел бы беззаботно гулять. Но тут двое четырехлетних близняшек, которые могли не слушаться старшего брата, потому что он не обладал необходимыми воспитательными навыками в силу своего возраста. И парню могло быть обидно, что взрослые поедут веселиться и отдыхать, взвалив на него заботу о младших. Это как снежный ком, понимаете? Парень мог чувствовать себя ущербным и обделенным в течение долгого времени, а взрослые этого не хотели замечать», — считает Оксана Защиринская.

Психолог также отметила тот факт, что отец не жил с семьей, а мать в свое время выпивала.