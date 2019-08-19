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Погибшие под Иркутском дети не могли выбраться из горящего дома из-за пластиковых окон

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Погибшие под Иркутском дети не могли выбраться из горящего дома из-за пластиковых окон

Иркутск, 19 августа. Стали известны некоторые подробности страшного пожара, который унес жизни троих детей в селе Мишелевка (Иркутская область).

По словам главы администрации поселка Николая Валянина, трагедия произошла в полдень, когда многие люди уехали в лес по грибы. Соседей рядом не оказалось.

«Дети были очень маленькие, и никто не знал, что там столько детей. Суть в том, что там пластиковые окна вставлены были. Они были сделаны глухими и без открывающихся створок. Дети маленькие, не выбьют пластиковые окна», — пояснил Валянин телеканалу 360.

Глава поселка также рассказал, что мать детей состояла на учете социально опасно семьи. У нее даже забирали дочь на месяц из-за пристрастия к алкоголю, однако впоследствии женщина бросила пить, нашла работу, в результате чего ее сняли с учета.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в селе Мишелевка погибли четверо — 41-летняя женщина, а также трое детей в возрасте трех, четырех лет и одного года. Согласно предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.

Также поступали сообщения, что мать якобы не смогла вытащить детей из горящего дома из-за алкогольного опьянения, однако Валянин просит дождаться результатов следствия, прежде чем делать какие-либо выводы.               

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Источник: Телеканал 360
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