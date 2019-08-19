Влюбленный Богомолов хочет дать роль Собчак в своем фильме

Москва, 19 августа. Известный режиссер Константин Богомолов рассказал о своем желании поработать с Ксенией Собчак в каком-нибудь из своих кинопроектов. Об этом Богомолов сообщил в интервью информационному агентству ТАСС.

«Если бы Ксения [Собчак] захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой», — поделился Богомолов. По словам режиссера, Ксения способный, разносторонний, талантливый и амбициозный человек.

Константин уточнил, что предложил бы Ксении роль именно в кино, так как театр — сфера специфическая, требующая более длительной и глубокой актерской подготовки.

О взаимных симпатиях Богомолова и Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая развелась со своим мужем актером Максимом Виторганом и начала роман с режиссером.

В начале августа Константин публично признавался телеведущей в любви в своем профиле в Instagram, а сама Ксения опубликовала видео, на котором они идут в обнимку с Богомоловым и журналистка целует избранника в щеку.

В интервью Константин также отметил, что в настоящее время определенных совместных творческих планов у них с Ксенией нет.

С июня 2019 года Богомолов занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной. В 2019 году Константин дебютировал в жанре многосерийного кино, выступив режиссером сериала «Содержанки». Также готовится к выходу его фильм «Настя» по рассказу Сорокина.