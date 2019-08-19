СМИ сообщили о секретных переговорах Вашингтона с окружением Мадуро

Вашингтон, 19 августа. США ведут тайные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по вопросу гарантий для людей из окружения президента государства Николаса Мадуро. Эти гарантии будут даны соратникам Мадуро, если они согласятся следовать плану по отстранению президента от власти, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным источника, в июле Кабельо провел в Каракасе встречу с человеком, близким к Белому дому. На данный момент прорабатывается вопрос проведения еще одной подобной встречи.

Источник агентства уточнил, что США ни в коем случае не намереваются поддерживать Кабельо или подталкивать его к смене Мадуро на посту президента. По словам представителя американской администрации, цель Штатов — усилить давление на членов правительства Венесуэлы и поспособствовать борьбе за власть, которая, по мнению Вашингтона, существует в окружении Мадуро.

Как передает Associated Press, власти США ведут аналогичные переговоры и с другими представителями Венесуэлы. Вашингтон намерен выяснить, насколько они готовы выступить против Мадуро и поддержать его отстранение от власти.

Один из помощников в администрации венесуэльского лидера рассказал агентству, что Штаты действительно усиленно стараются наладить контакты с окружением Мадуро. При этом, по словам данного источника, Кабельо согласился бы на встречу с представителями Вашингтона только с одобрения президента Венесуэлы и лишь если бы это помогло снять американские санкции.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. Многие государства, в том числе Россия, Китай и Турция, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Отметим, что в попытках сменить власть в Венесуэле Запад неоднократно использовал СМИ, распространяющие ложные новости. Например, иностранные медиа опубликовали вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также западные СМИ распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы была направлена в Каракас. Позднее эти недостоверные сообщения были опровергнуты Россией, Венесуэлой, а также самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.