Военный эксперт оценил видео боя МиГ-31БМ в ближнем космосе

Видео воздушного боя МиГ-31БМ в ближнем космосе демонстрирует готовность России защищать Дальний Восток. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Полет в ближнем космосе

В сети было опубликовано видео, на котором запечатлен полет российских высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в стратосфере. На кадрах, опубликованных министерством обороны России, можно увидеть, как летчики готовятся к полету и как ведут поиск условного нарушителя воздушных границ РФ на Камчатке.

Заметим, что модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ впервые приняли участие в воздушном бою. В роли нарушителя выступил аналогичный самолет, который должен был в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть на территорию Российской Федерации, а затем уйти от преследования.

Безопасность Дальнего Востока

Как отметил Сергей Простаков, основные характеристики МиГ-31 и его модификаций достаточно хорошо известны. Это истребитель-перехватчик, который может выполнять боевые задачи на экстремально больших для подобных самолетов высотах, и обладает вооружением дальнего радиуса действия. Его модернизация и эксплуатация полностью оправданы, так как он до сих пор остается самым эффективным средством для решения задач, которые ставятся перед истребителями-перехватчиками подобного класса.

«В продемонстрированном полете МиГ-31БМ самым важным является их принадлежность к морской авиации Тихоокеанского флота. Дальний Восток для России приобретает все большее значение как ворота в стремительно развивающийся регион, а также важнейший пункт Северного морского пути. Однако бассейн Тихого океана представляет и потенциально наиболее конфликтное место планеты, что руководство страны и ее вооруженных сил не могут не учитывать. Даже при неучастии в конфликтах необходимо соблюдать стратегический баланс и быть готовыми к их побочным угрозам для государства», — пояснил Сергей Простаков.

Демонстрация возможностей МиГ-31БМ — свидетельство того, что Восточный военный округ при министре обороны Сергее Шойгу, как и вся российская армия, обеспечивается вооружением в соответствии со всеми возможными угрозами для безопасности страны.

«Для России жизненно необходимо иметь эффективный и боеспособный Тихоокеанский флот, готовый к любым вызовам в регионе, где многие страны обладают оружием массового поражения, и есть несколько потенциальных точек возникновения конфликтов из-за территориальных споров или геополитических осложнений», — пояснил Сергей Простаков.

Напомним, что в начале текущего года авиаполк в Центральном военном округе получил звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ — самолеты прошли модернизацию на авиационном предприятии под Тверью. После этого они пополнили парк Красноярского истребительного авиаполка.