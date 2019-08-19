Названы самые тихие и шумные города России

Москва, 19 августа. Граждане РФ оценили свои города с точки зрения тишины и комфортности проживания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, составленный экспертами портала domofond.ru.

В опросе приняли участие свыше 90 тысяч человек в 200 городах. Респондентам предложили оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по 10-балльной шкале, где единица означает полное согласие с этим утверждением, а высший балл — несогласие.

Так, согласно результатам рейтинга, самым тихим городом России стал Гурьевск в Калининградской области — 8,4 балла. В топ-3 также вошли Ейск в Краснодарском крае — 7,9 балла и Михайловск в Ставрополье — 7,8 балла.

Семь из десяти лидеров рейтинга заняли города из южных регионов России. Местные жители отмечают там много зелени и растений, тишину и удобство, близость к морю и отсутствие высоток. Отмечается, что самые шумные города расположены в Сибири. Первые два места в нижней части списка заняли Киселевка — 4,3 балла и Ленинск-Кузнецкий — 5,2 балла в Кемеровской области. Третье место у подмосковной Электростали — 5,3 балла, пишет «Газета Кемерова».

Мегаполисы оказались в самом низу списка. В топ-100 вошли только столица Татарстана, Пермь, Краснодар и Уфа — у всех по 6,5 балла.

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