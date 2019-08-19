Россия победила на танковом биатлоне с удивительным рекордом

Победителем финальной эстафеты танкового биатлона на V Армейских международных играх стал российский экипаж. Решающая гонка прошла 17 августа на подмосковном полигоне «Алабино».

О том, как российская команда одолела соперников в непростом соревновании, рассказывает побывавший в «Алабино» корреспондент Федерального агентства новостей.

Т-72 против Type 96

Танковый биатлон, ставший основой для создания АрМИ, с подачи министра обороны Сергея Шойгу появился в 2013 году как чемпионат России, но очень быстро превратился в масштабный чемпионат мира. В 2019 году эти состязания по танковому биатлону собрали в «Алабино» сборные 23 государств.

Своих лучших танкистов на подмосковный полигон отправили Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Россия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда и Узбекистан.

По традиции большинство команд предпочло выступать на российских основных боевых танках Т-72Б3. Для участников соревнований министерство обороны РФ подготовило 102 единицы таких машин. Таким образом, помимо россиян, выступавших, разумеется, на родных «семьдесятдвойках», с собственными танками в «Алабино» прибыло только две команды. Китайцы привезли свои основные боевые танки Type 96B, а белорусы решили состязаться на основных боевых танках Т-72Б, модернизированных у них на родине до стандарта Т-72Б3.

Главными фаворитами «Танкового биатлона — 2019» до его начала считались команды из РФ и КНР. Россияне на этих состязаниях неизменно занимали первые места. Китайцы впервые появились на танковом биатлоне в 2014 году и с тех пор всякий раз оказывались в числе главных конкурентов нашей сборной.

Напомним распределение первого, второго и третьего мест среди лучших команд, участвовавших в танковом биатлоне в предыдущие годы:

2014 год — Россия, Армения, Китай.

2015 год — Россия, Китай, Сербия.

2016 год — Россия, Китай, Казахстан.

2017 год — Россия, Казахстан, Китай.

2018 год — Россия, Китай, Белоруссия.

Китайцы все минувшие годы отчаянно рвались к первому месту. При этом конструкторы из Поднебесной непрерывно оснащали отправляемые на биатлон танки новыми доработками. Type 96B получали предельно облегченные башню и подвеску, максимально форсированный двигатель, сверхсовременную систему управления огнем и т.д.

Несмотря на все эти «бонусы», перегнать и перестрелять русские «семьдесят вторые» у китайских «девяносто шестых» не получалось. Однако китайцы не отчаивались. Такое упрямство танкистов НОАК не только вызывало уважение, но и подвигло многих экспертов к предположению, что уж в 2019-м китайские Type 96B наконец ворвутся на верхнюю ступень пьедестала чемпионата.

Лучшие из лучших

Как всегда, реальность внесла в предсказания значительные коррективы. В 2019 году китайские танкисты впервые за всю историю своего участия в танковом биатлоне не смогли даже выйти в финал. Во время индивидуальной гонки «девяносто шестые» держались неплохо и даже разок превзошли по времени прохождения трассы один из танков российской команды.

Но, видимо, такое напряжение на первом этапе конкурса не самым лучшим образом сказалось на состоянии китайских танкистов и их матчасти. В полуфинале «девяносто шестые» по меркам танкового биатлона едва ползли, придя к финишу за 2 часа 01 мин. 21 сек. Для сравнения, ту же дистанцию сборная России прошла за 1 час 36 мин. 31 сек. Успешные выступления других танкистов первого дивизиона — белорусских, казахских и азербайджанских — окончательно вывели китайцев из игры.

Кстати, о дивизионах. Разделение сборных на две группы было сделано на основании рейтинга команд, составленного по итогам танкового биатлона прошлого года. При этом было бы ошибкой считать, что попадание команды во второй дивизион заметно облегчает ей жизнь. Борьба там шла не менее, а то и более бескомпромиссная, чем в дивизионе первом.

Именно там, во второй группе команд, у бронированных машин из выпускных патрубков хлестали языки пламени, из перегретых моторно-трансмиссионных отделений валил дым, а сами танки сносили на трассе не только столбы, но и друг друга. Так, например, таджикский танк протаранил танк Уганды, за что таджики получили дисквалификацию.

Разделение команд на дивизионы не только заметно оживило состязания, но и дало шанс на победу дебютантам. И они, дебютанты, свой шанс не упустили.

Впервые принимавшая участие в танковом биатлоне команда Узбекистана сумела прорваться в финальном заезде второго дивизиона на первое место, а новички с Кубы — на третье. Вот это была сенсация так сенсация.

Не менее успешно во втором дивизионе выступали и вьетнамцы, занявшие в финале второе место. Результаты, которые показали победители во втором дивизионе 15 августа, выглядели так: Узбекистан — 2 часа 01 мин. 56 сек., Вьетнам — 2 часа 25 мин. 03 секу., Куба — 2 часа 29 мин. 43 сек.

Но основное внимание зрителей было приковано, конечно, к финальной эстафете первого дивизиона, в которой должны были принять участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Отметим достижение азербайджанцев: в этом году они впервые за все время своего участия в танковом биатлоне смогли пробиться в финал. Но конечно, лучшими из лучших в первом дивизионе являлись россияне. К 17 августу наши ребята не только были безусловными лидерами в командном зачете, но и трижды поставили рекорд скорости. В 2018 году россияне разогнали свой Т-72Б3 до 77 км/ч. В 2019 году танки сборной РФ сумели выдать 78, потом 80, а затем и 82 км/ч.

Плюс к этому экипажи сборной РФ в 2019 году дважды побили принадлежавший нашим же танкистам позапрошлогодний рекорд времени прохождения дистанции индивидуальной гонки. Если в 2017 году россияне преодолели эту дистанцию за 19 мин. 10 сек., то в нынешнем году русские танковые асы «крутанули» ее за 18 мин. 55 сек., а позже — за 17 мин. 30 сек.

Только вперед

И вот наступило 17 августа. Танки выстроились перед трибунами. На всех машинах — разрешенные правилами «читы»: снятый для облегчения посадки/высадки мехвода на башне один из блоков динамической защиты и замотанные полиэтиленом стволы пулеметов (так их не забьет грязью на трассе).

Финальная эстафета первого дивизиона началась в 16:30. Одновременный старт четырех бронеболидов наполнил пространство ревом, лязгом и солярным выхлопом.

Вперед вырвался зеленый танк белорусов. За ним буквально «ноздря в ноздрю» неслись красный танк россиян и желтый азербайджанцев. Синий танк казахов несколько замешкался на стартовой линии, из-за чего сразу оказался в положении догоняющего.

Финальный заезд команд первого дивизиона с самого начала выдался очень динамичным и драматичным. Оптика «слепла» из-за дождя, пыли, грязи и выхлопов впереди идущих машин. Траки проскальзывали на мокрой из-за непогоды трассе. В отличие от индивидуальной гонки, танкам приходилось вести огонь из пушки не со «стопа», а с ходу.

Нервы были напряжены до предела, причем не только у танкистов. Судьи и болельщики переживали не меньше. После первых трех-четырех «бабахов» штатными 125-мм выстрелами даже самые нервные на трибуне привыкли и переставали подпрыгивать.

Четыре танка шли по трассе неудержимо. Круг за кругом прыгали они с трамплина колейного моста, штурмовали «гребенку» и эскарпы, форсировали «брод», взлетали на курган и косогоры, били из пушки и пулеметов по мишеням, разгонялись на скоростном участке трассы. Это был настоящий драйв!

Сконструированная в России техника выдерживала эту сумасшедшую «скачку». А люди, управляющие техникой, выдерживали темп неистовой гонки — и выходили за грань возможного.

В открытых источниках максимальная скорость по шоссе Т-72Б3 указана как 65 км/ч. Танкисты России не раз доказывали, что для «семьдесятдвойки» это не предел.

Во время предыдущих заездов «Танкового биатлона — 2019» механик-водитель старший сержант Иван Осеев сумел разогнать свой Т-72Б3 до 82 км/ч, и всем казалось, что эту черту уже не перепрыгнуть. Сомнения вызывала не только возможность выжать из танкового дизеля что-то сверх уже достигнутого. Еще больше сомнений специалисты испытывали в отношении возможности сохранения на запредельно высокой скорости контроля над машиной. Тем более — на мокрой трассе, как это было во второй половине дня 17 августа в «Алабино».

Однако российские танкисты доказали, что невозможное возможно. Сначала в тот же день механик-водитель сержант Алексей Олеоленко повторил рекорд Осеева — и это на мокрой трассе! А затем, когда красная «семьдесятдвойка» совершала последний круг по трассе финальной эстафеты, уже знакомый нам Иван Осеев смог выжать удивительные, невозможные 84 км/ч.

Зрелище летевших на бреющем сорока с лишним тонн уральской стали завораживало. Причем российский мехвод-ювелир сумел не просто разогнать Т-72Б3 до фантастической скорости, но и затем вписать танк в вираж!

Золото у России

В итоге, отстрелявшись на огневом рубеже лучше всех — 21 пораженная мишень из 24 — и выдав лучшую скорость на трассе, российская сборная завершила гонку первой. Дистанцию финальной эстафеты наши прошли за 1 час 33 мин. 20 сек.

За линией финиша представитель Восточного военного округа наводчик-оператор старшина Бато Цыдыпов к восторгу зрителей развернул над башней танка российский триколор с надписью «Бурятия».

Победа! Золото — у России!

Вторыми к финишу пришли белорусы — 1 час 41 мин. 19 сек. Третьими финишировали казахи — 1 час 45 мин. 51 сек. Последними закончил заезд Азербайджан — 1 час 53 мин. 44 сек. Не думаем, что азербайджанцы при этом особенно расстроились. Напомним — в этом году они в первый раз сумели выйти в финал.

Редакция ФАН от всей души поздравляет финалистов танкового биатлона. Парни, вы большие молодчины!

Вместе с тем, завершение конкурса — это не повод почивать на лаврах. В 2017-м сборная РФ закончила финальную эстафету за 1 час 30 мин. 44 сек., а в 2018 году — за 1 ч. 29 мин. 55 сек. Так что российским танкистам на будущем танковом биатлоне есть к чему стремиться.

Тем более что китайцы явно учтут результаты гонок этого года и в 2020-м непременно вернутся в игру с новыми силами.