Москва, 19 августа. Гидрографы Северного флота РФ подтвердят открытие островов, вышедших из-под ледника в Арктике. Об этом в понедельник сообщает министерство обороны России.

Работы проводятся в районе архипелага Новая Земля, куда были направлены спасательное буксирное судно «Алтай» и гидрографический корабль «Горизонт». Специалистам предстоит подтвердить наличие островов, снятых со спутников. Оба судна в настоящее время находятся в Карском море.

«В ходе экспедиции гидрографы уточнят состояние береговой линии в районах, где вследствие таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах «белых пятен», — говорится в сообщении.

Отметим, что исследование осуществляется в рамках экспедиции Северного флота на Землю Франца-Иосифа, которая стартовала 15 августа и продлится до сентября. Помимо изучения островов, ее участникам предстоит повторить маршруты первопроходцев — австро-венгерца Юлиуса Пайера (1874 год), англичанина Фредерика Джексона (1897), а также русского полярного штурмана Валериана Альбанова (1912).

Экспедиция приурочена к 90-летию поднятия флага СССР в Арктике, которое произошло 30 августа 1929 года, а также 105-летию первого подъема флага России над архипелагом Земля Франца Иосифа.

Профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс ранее признал, что США проигрывают России и Китаю «битву за Арктику». Хал Брэндс напомнил читателям, что Россия постоянно наращивает свое присутствие в регионе, контролирует морские маршруты.