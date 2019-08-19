СП подсчитала профицит бюджетов регионов РФ за шесть месяцев

Москва, 19 августа. Общие бюджеты регионов РФ за первые шесть месяцев 2019 года сведены с профицитом практически в 700 млрд рублей, это более чем на треть превышает идентичный показатель прошлого года. Прибыль регионов также выросла почти на 12%. Об этом сообщает в понедельник Счетная палата РФ.

«В первом полугодии 2019 года консолидированные бюджеты регионов были сведены с профицитом в 695,7 млрд рублей, что превысило аналогичный показатель 2018 года более чем на треть», — следует из отчета об исполнении консолидированных бюджетов регионов.

Отмечается, что с наибольшим профицитом бюджет выполнили российская столица — 282,1 млрд рублей, Сахалинская область — 55,2 млрд рублей, Ямало-Ненецкий Автономный округ — 45,8 млрд рублей.

Согласно данным СП России, самый крупный дефицит у Якутии — 13,3 млрд рублей. Далее по списку идут Ульяновская область — 2,5 млрд и Ярославская — 2,1 млрд рублей.

Уточняется, что в общей сложности прибыль региональных бюджетов по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла на 11,9%.

В июне текущего месяца в Государственной думе рассказали, как распорядятся профицитом бюджета текущего года.