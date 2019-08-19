Жена Нетаньяху в Киеве выбросила украинские хлеб-соль

Киев, 19 августа. Жена израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху проявила пренебрежение к украинским традициям, бросив на землю кусок каравая с солью, которыми чету встречали у трапа самолета девушки в национальных костюмах.

Скандальный эпизод попал на видео и был опубликован изданием «Вести Израиля». На кадрах записи можно видеть, как премьер еврейского государства отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил. Затем он передал ломтик своей супруге, но Сара просто бросила его на землю.

Отмечается, что и по дороге на Украину жена Нетаньяху вела себя крайне странно и вызывающе и даже пыталась прорваться в кабину пилотов. Причиной ее недовольства стало то, что командир корабля якобы не поприветствовал ее на борту должным образом. Из-за этого Сара в гневе пыталась прорваться в кабину пилотов, но ее туда естественно не пустили, что еще больше разозлило недовольную женщину.

Чтобы утихомирить жену главы правительства капитан был вынужден еще раз за 45 минут до посадки в Киеве снова поприветствовать чету.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетанияху, удачного визита», — сказал летчик.

В канцелярии Нетаньяху изданию подтвердили, что телохранители премьера не дали Саре прорваться в кабину пилотов.

Не исключено, что повторное приветствие не смогло поднять испорченное настроение жены главы правительства Израиля, поэтому она так некрасиво повела себя в аэропорту столицы Украины.

Этот визит в Киев, к слову, для Биньямина Нетаньяху первый за последние 20 лет. В рабочем графике — переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце, а также церемония подписания ряда двусторонних документов. Затем политики сделают заявления для журналистов.

После пресс-конференции Зеленский и Нетаньяху примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв холокоста в историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр.