Москва, 19 августа. Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии. Как уточнили эксперты, это связано с сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране.

Согласно данным торгов, на 07.45 по московскому времени цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,09%. Она составила 59,28 доллара за баррель. Кроме того, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,97% и была зафиксирована на отметке 55,34 доллара за баррель.

Нефть дорожает после новостей об атаке дронов на саудовское месторождение. В субботу стало известно, что мятежники из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» атаковали нефтеперерабатывающий завод и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии с использованием десяти дронов.

Ранее американский эксперт назвал предполагаемую цену на нефть до конца 2019 года. Негативное влияние на цены продолжит оказывать экспорт нефти из США, благодаря чему цены будут держаться в районе 60-80 долларов за баррель в текущем году, считает Серджио Капуста, директор Инициативы по энергетике и экологии в Университете Райса в Техасе. Капуста сообщил, что, по его мнению, основным фактором изменения цены на нефть является рост производства нетрадиционной нефти в Северной Америке. Он также обратил внимание на ожидания роста влияния Китая и Индии. Однако, по его словам, «китайская экономика привлекает не так много нефти и вообще энергоресурсов, как ожидалось ранее».

Напомним, 13 июня в СМИ появились сообщения, что в Оманском заливе атакованы танкеры Front Altair (под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (под флагом Панамы).

Тайваньская энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair танкер, который доставлял топливо с Ближнего Востока, «предположительно, попала торпеда». Позднее появились сообщения, что Front Altair затонул. Впрочем, владелец судна информацию опровергает. На данный момент из сообщения посольства России в Тегеране известно, что с Front Altair эвакуировали на другое судно 11 россиян, они не пострадали.

Нападение на танкеры в Оманском заливе может быть выгодно США и их ближневосточным союзникам — Израилю и Саудовской Аравии. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.