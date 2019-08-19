Солдат ВСУ погиб из-за неправильного обращения с оружием в Донбассе

Киев, 19 августа. Военнослужащий украинской армии погиб в Донбассе из-за неправильного обращения с оружием. Об этом в понедельник сообщил штаб силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе.

«18 августа около 18:00 в районе проведения операции объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести», — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что причиной смерти силовика стало нарушение техники безопасности при обращении с оружием, однако детали приводить не стали.

Напомним, что в феврале два бойца ВСУ погибли при разрыве украинского миномета «Молот», трое получили ранения. Это далеко не первый подобный случай. С 2016 года не менее 30 украинских военнослужащих стали жертвами самоуничтожения «Молота», десятки получили ранения.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.