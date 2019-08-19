Вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва

Донецк, 19 августа. Донецкий железнодорожный вокзал, прекративший работу в 2014 году, снова начал отправлять пригородные поезда 19 августа. На данный момент заработали два направления — Еленовка и Мандрыкино.

Как рассказал руководитель «Донецкой железной дороги» Владимир Кабаций, последний поезд, который покинул станцию «Донецк» пять лет назад, как раз направлялся в Еленовку. После этого ни пригородные, ни пассажирские составы с вокзала не ходили. Кабаций уточнил, что вопрос возобновления отправки поездов согласовывался давно, поскольку инфраструктура в сторону Еленовки была восстановлена, однако нужно было решить проблемы, связанные с безопасностью.

«На данный момент все вопросы согласованы, и благодаря этому сегодня мы отправляем первый пригородный поезд», — сообщил руководитель «Донецкой железной дороги».

Первый поезд, который доставил пассажиров в Еленовку, тронулся в 07.50. В вагонах разместились несколько десятков человек, а поездка длилась почти полтора часа. Железнодорожники считают, что со временем пассажиров станет больше. Уточняется, что вводить другие направления на данный момент не планируют, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, Донецкий железнодорожный вокзал прекратил работу практически сразу после начала гражданской войны на Украине, которая разгорелась после произошедшего в стране государственного переворота. Жители Донбасса отказались подчиняться новой власти, поэтому на данной территории были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах в Минске, однако несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня перестрелки в Донбассе все еще продолжаются.